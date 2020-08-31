Учителя и родители в Нальчике выступили против дистанционного обучения

31 августа 2020, 16:08

Очное обучение несет в себе риски по коронавирусу, но онлайн-уроки показали свою неэффективность, заявили учителя школ в Кабардино-Балкарии и родители учеников. В школах Нальчика введено обязательное ношение масок педагогами.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа в некоторых детских поликлиниках Кабардино-Балкарии наблюдаются огромные очереди к специалистам, посещение которых необходимо для получения справок в детсады и школы. Жители республики в соцсетях сетуют на нехватку врачей и повсеместное нарушение карантинных правил.

На сегодняшний день в Кабардино-Балкарии зафиксировано наименьшее по всему Северо-Кавказскому федеральному округу число болеющих коронавирусом - 343. Всего с начала пандемии заразились 6514 местных жителей, 78 из них скончались, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Учителей в Нальчике обязали носить маски

Директор нальчикской средней школы №3 Игорь Муравьев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что для каждого класса разработано свое расписание звонков, чтобы учащиеся меньше встречались с друг другом на переменах.

Занятия в этой школе проходят в одну смену, 660 школьников учатся в 52 кабинете. Учебных классов достаточно, использовать актовый, спортивный и конференц-зал не по назначению не пришлось. "Вторую смену вводить не придется, площадей достаточно, чтобы обеспечить социальную дистанцию. За каждым классом закреплен свой кабинет. Будем проводить термометрию на входе, дезинфекцию помещений", - отметил Муравьев.

По его словам, сотрудники школы должны будут носить маски, а ученики могут делать это добровольно.

Адресованное органам власти в регионах письмо "Об организации работы общеобразовательных учреждений", размещенное на сайте Роспотребнадзора, не содержит требования вводить в школах обязательное ношение масок. Маски и перчатки в школах обязан носить персонал пищеблоков, говорится в документе от 12 августа. Согласно письму, рекомендовано измерять у детей температуру при входе в школу, использовать антисептики для обработки рук, закрепить за каждым классом отдельный кабинет и исключить совместные занятия разных классов в актовых и спортивных залах. "На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть возможность дистанционного обучения", – указано в документе.

Нальчикской школе №7, где на 1130 учеников и 77 педагогов приходятся 42 кабинета, из-за требований Роспотребнадзора пришлось перейти на двухсменку, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" директор Заур Харзинов.

"За каждым классом закреплен свой кабинет. В таком режиме школа будет заниматься, ориентировочно, до конца декабря, пока ситуация с распространением коронавирусной инфекции не стабилизируется окончательно", - добавил директор школы.

По словам Зура Харзинова, перемены сокращены, чтобы дети меньше общались. Он также сообщил, что школа запаслась дезинфицирующими средствами. Ношение масок обязательно для педагогического и технического персонала, для детей – нет, отметил Харзинов.

В нальчикской средней школе №18 821 ученик и 36 кабинетов. Обучение двухсменное, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" директор школы Лариса Гулуева. "Мы закрепили за каждым классом отдельный кабинет. Разделили вход и выход. Сделали так, что младшие школьники не соприкасаются со старшими. Доступ посторонних людей в школу будет ограничен", - сообщила директор.

Она отметила, что внутри класса дети будут контактировать, как обычно. Маски в этой школе рекомендовано носить только педагогам и техперсоналу.

Родители школьников недовольны результатами дистанционного обучения

Сводки Минздрава показывают, что рост числа зараженных продолжается, указала нальчанка Эмма Карова. "Кроме того, давно предупреждают о второй волне эпидемии. Как бы там школы ни старались, нет никакой гарантии, что ребенок не подхватит этот ужасный вирус. Тем более, у моего сына, который учится во второй школе Нальчика, ослабленный иммунитет. Он подхватывает все респираторные инфекции. Поэтому я бы предпочла, чтобы еще некоторое время дети обучались дистанционно. Конечно, так качественного образования не будет, но зато в безопасности. Лучше я найму репетиторов и буду учить его дома", - сказала мать школьника корреспонденту "Кавказского узла".

Однако Елена Арипшева, дочь которой учится в школе №5 Нальчика, раскритиковала дистанционное обучение. "Это не обучение, оно абсолютно неэффективное. Дети не получают знаний. Поэтому мы пойдем в школу, а там, как повезет", - сказала нальчанка корреспонденту "Кавказского узла".

Организовать обучение в домашних условиях сложно, указала Алла Балкарова, дети которой учатся в одной из сельских школ республики.

"Родители, даже если оставят свои дела и будут заниматься с детьми, вряд ли смогут в полном объеме донести до них то, что донесет школьный учитель. У меня нет педагогического образования, как и у большинства людей. Более того, я училась в школе по другим программам, а сейчас дети обучаются по ФГОС - программы очень трудные, они еле-еле осваивают их. Кроме того, у нас нет ни ноутбука, ни планшета. Это все придется покупать, а цены сами знаете, какие. Если ребенок один в семье, еще кое-как можно приобрести. А многодетным семьям с тремя, четырьмя детьми что делать?" - посетовала Балкарова.

Мадина Шогенова, двое детей которой обучаются в нальчикской школе №15, также относится к дистанционному образованию отрицательно. "Такая учеба неэффективна. Такое впечатление, что наше государство уже не заинтересовано в образованных людях. Дистанционная учеба – это не учеба, а пародия на нее", - заявила жительница Нальчика.

Наталья Чабанова, трое детей которой учатся в Нальчикской школе №2, считает, что дистанционное обучение подходит лишь некоторым ученикам. "Дистанционное обучение подходит единичным выдающимся, ответственным деткам. Мамочки при этом не должны работать, а должны сидеть и заниматься с детьми. Нашим же [детям] необходим авторитет учителя и живое общение", - пояснила Чабанова корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению блогера из Прохладного Анастасии Емельяновой, "к дистанционному обучению не готовы ни учителя, ни общество, ни система образования". Однако есть и противоположные мнения. Так, Алена Оришева, дочь которой учится в школе-лицее №2 Нальчика, сказала, что довольна опытом дистанционного обучения весной. "Но надо, чтобы родители имели представление о школьных программах и могли объяснить ребенку, если ему что то непонятно. В принципе, мы это делаем со своими детьми, когда они учатся стационарно. Лично мне все презентации, которые присылали учителя, были понятны", - сказала нальчанка.

Учителя объяснили причины неэффективности онлайн-уроков

Учительница кабардинского языка одной из школ Нальчика заявила корреспонденту "Кавказского узла", что однозначно плохо относится к дистанционному обучению. "Это очень трудно и для учителей, и для родителей, дети не получают никаких знаний", - констатировал педагог.

Она указал, что нагрузка на педагогов при этом возрастает. "С 8.00 до 11 часов вечера я была занята - находилась на связи с учениками и родителями. У меня волосы дыбом встают, как подумаю, что опять переведут на дистанционку", - сказала учительница.

Дистанционное обучение не может заменить очное образование, уверена учитель физики Юлия Шокина. "Ученики на дистанте находятся дома в расслабленном состоянии. У учителя нет возможности отслеживать работу каждого ученика. Если в классе можно охватить взором весь класс сразу, то в [программе] Zoom часто ученики под разными предлогами прячутся под аватарами. Даже если им это запретить, то когда учитель включает экран для объяснения нового материала, он может видеть только нескольких учеников", - отметила учительница.

Она также указала на ограниченные возможности проверки знаний учеников. "Дети владеют технологиями порой лучше учителей, быстренько перекидывают друг другу решенные варианты на контрольных работах. Возможности объяснения нового материала по таким предметам, как физика и химия, заметно сужаются. Если учитель использует графический планшет, не хватает места для полной записи решения задачи, а заранее заготовленные материалы с комментариями учителя не очень хорошо воспринимаются учениками. Если учитель работает из класса, используя возможности электронной доски, у него практически нет обратной связи. Невозможно провести лабораторную работу, где ученики должны работать конкретно своими руками и в группах", - пояснила Шокина.

По ее мнению, дистанционное обучение негативно влияет и на здоровье, поскольку длительное сидение за компьютеров вредно сказывается на осанке и зрении как учеников, так и учителей.