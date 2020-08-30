Очередь в детской поликлинике в Нарткале. Фото: скриншот со страницы chp_nalchik_ в Instagram https://www.instagram.com/p/CEXKVV0nQK8/

30 августа 2020, 23:15

Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на ажиотаж в детских поликлиниках

В некоторых детских поликлиниках Кабардино-Балкарии наблюдаются огромные очереди к специалистам, посещение которых необходимо для получения справок в детсады и школы. Жители республики в соцсетях сетуют на нехватку врачей и повсеместное нарушение карантинных правил. 

Как информировал "Кавказский узел", к 30 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло 6488 за счет 25 новых случаев. Число жертв по сравнению с 29 августа не изменилось и составляет 77, за время пандемии в республике выздоровели 6078 пациентов. 

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Информация о столпотворении в детской поликлинике в Нарткале появилась 26 августа на странице сообщества chp_nalchik_ в Instagram. Скриншот со страницы chp_nalchik_ в Instagram https://www.instagram.com/p/CEXKVV0nQK8/

"Вот такой беспорядок творится в городе Нарткале в детской поликлинике. Люди чуть не подрались у кабинета невропатолога. Каждый день очень большая очередь, нет прохода. Решите этот вопрос, пожалуйста", - говорится в комментарии к соответствующему видео. 

На записи видно, как группа людей, в основном женщины с маленькими детьми, стоят в помещении, многие из них без масок. Женщины кричат и спорят, а дети плачут. Также на видео присутствует медработнк, которая требует освободить проход в кабинет.

По состоянию на 22.55 мск пост собрал 3314 просмотров и 16 комментариев. Некоторые из пользователей утверждают, что в других городах наблюдается такая же ситуация. 

"В Нальчике то же самое в любой поликлинике - к невропатологу не попасть", - написала ella_valdemarovna.

"Такие очереди в Нарткале, да и в других поликлиниках не редкость.К сожалению, никому нет до этого дела. Страдают дети и их родители. Неужели нельзя как-то организовать, чтобы по записи, каждый в своё время зашёл, и не было бы столько мучений для маленьких деток. Просто пытка, иначе не назовёшь. В такое время, когда кругом опасность заражения коронавирусом, собиралось столько людей, в закрытом помещении", - возмутился подписчик под ником friday_______07.Скриншот со страницы "Подслушано в Нальчике" в соцсети "Вконтакте" https://vk.com/wall-39456284_2338796

Еще один похожий пост был опубликован на странице сообщества "В Нальчике Подслушано" 29 августа. 

"С сыном ходила в поликлинику Баксана сдавать анализ. Коридор полностью был забит пациентами, невозможно было даже протиснуться. Такая же история была в очереди к психотерапевту, который принимает раз в неделю. Люди сидят в очереди, чихают, кашляют и без масок. И почему когда люди делают обход в садик, школу все специалисты в отпуске? Прошу Минздрав принять меры!" - говорится в посте, который по состоянию на 22.55 мск собрал более 1,3 тысячи просмотров и 16 комментариев.

О проблеме с получением справок для детей заявила сегодня пользователь olgalakhvich, комментируя пост на странице Минздрава Кабардино-Балкарии в Instagram. В посте шла речь о посещении ведомства сотрудниками Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Министерства здравоохранения России. 

"Визит, встреча, обсуждение на фоне огромной очереди за получением справки в сад или школу. Зачем вы внедряете электронные очереди, а получение справки не можете поставить на поток? Ничего не меняется из года в год", - посетовала женщина.Скриншот со страницы kbrminzdrav в Instagram https://www.instagram.com/p/CEgVq9_H95C/

О "давках" и очередях в детской поликлинике, расположенной в районе Нальчика Богданка, сообщила подписчица под ником marinalex1: "Не мешало бы навести порядок в детской поликлинике на Богданке! Анализы принимают через день, и это создаёт такие очереди в коридоре, что невозможно ни зайти, ни выйти. Пока находились в такой давке, ребенок подхватил инфекцию! И это перед самым садиком. Лучше бы я и не ходила туда, а сдала бы платно в какой-нибудь лаборатории".

"Кавказский узел" не может подтвердить информацию, опубликованную пользователями в комментариях. По состоянию на 23.00 мск на сайте и странице Минздрава Кабардино-Балкарии в Instagram нет комментариев по поводу жалоб на очереди в детских поликлиниках. 

Как сообщалось, власти Кабардино-Балкарии решили провести торжественные линейки по случаю Дня знаний только для первоклассников. В свою очередь пользователи Instagram обеспокоились, что требования к школам о закупке средств индивидуальной защиты приведут к поборам с родителей.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Разрешение проводить линейки для школьников в Кабардино-Балкарии встревожило родителей", "Пользователи Instagram поспорили о востребованности электричек в Кабардино-Балкарии", "Закрыт госпиталь для пациентов с коронавирусом в Нальчике".

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