Женщина в медицинской маске. Фото pixabay.com

24 августа 2020, 13:10

Дагестан вернул лидерство в СКФО по приросту смертей от коронавируса

Три пациента умерли за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе от COVID-19, из них двое - в Дагестане, еще один - на Ставрополье. По числу новых случаев заражения коронавирусом лидерство в округе сохранил Ставропольский край.

Как сообщал "Кавказский узел", к 23 августа от COVID-19 в СКФО умерли за сутки пять человек, из них трое – в Ставропольском крае, еще по одному - в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Днем ранее, 22 августа, Дагестан опередил другие регионы округа по этому показателю.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных в регионах юга России. Динамика распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки смерти от коронавируса зарегистрированы в двух регионах СКФО: в Дагестане скончались два пациента, еще один - в Ставропольском крае, следует из сегодняшней публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в СКФО выросло, по официальным данным, до 985. Из них большая часть (485) приходится на Дагестан, 216 - на Ставропольский край. В остальных пяти регионах округа число умерших значительно ниже: в Кабардино-Балкарии насчитывается 77 умерших с начала пандемии, в Ингушетии - 76, в Северной Осетии – 67, в Чечне – 38, а в Карачаево-Черкесии – 26.

Наряду со смертями, вошедшими в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в Дагестане зафиксирован всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава республики, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). При этом к 30 июня в Дагестане было зафиксировано 374 смерти от коронавируса. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Тесты на коронавирусную инфекцию подтвердились за сутки у 286 человек в СКФО. На Ставрополье зафиксировано 129 новых случаев заражения, остальные 157 – в других регионах округа. Так, в Дагестане тесты на коронавирус подтвердились у 63 человек, в Карачаево-Черкесии – у 32, в Ингушетии – у 23, в Кабардино-Балкарии – у 18, в Северной Осетии – у 16, а в Чечне – у пяти.

Общее число зараженных в СКФО с начала пандемии достигло, таким образом, 44 058. Ставропольский край с 11 124 зараженными лидирует в округе по этому показателю. В Дагестане общее число случаев заражения достигло сегодня 10 521, в Кабардино-Балкарии – 6358, в Карачаево-Черкесии – 4830, в Северной Осетии – 4787, в Ингушетии – 4205, а в Чечне – 2233.

Из общего числа зараженных в округе излечились от COVID-19 уже 36 623 человека, и симптомы инфекции наблюдаются сегодня у 6450 пациентов. По числу активных больных в округе лидирует Ставропольский край (3490). В Дагестане и Чечне активных больных соответственно 686 и 669, в Карачаево-Черкесии – 530, в Северной Осетии – 398, в Ингушетии – 379, а в Кабардино-Балкарии – 298.

По данным на 1 января Дагестан, где живут 3,11 млн человек, - крупнейший по численности населения регион СКФО. На втором месте - Ставропольский край, где живут 2,8 млн человек. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, информирует сайт Росстата.

Новости о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Жители Грозного опасаются отдавать детей в детсады из-за коронавируса", "Режим самоизоляции для пожилых людей продлен на Ставрополье", "Чиновники отрапортовали о готовности школ Дагестана к очному обучению".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Реклама
Лента новостей

24 августа 2020, 13:58

  • Анкваб анонсировал отмену запрета на обучение абхазских детей в русских школах

    Приказ министра просвещения и языковой политики о запрете поступления в первые классы детей абхазской национальности в неабхазские школы противоречит конституционным правам граждан республики, заявил сегодня премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Одной из целей приказа была разгрузка переполненных русских школ в связи с новыми правилами работы в период распространения COVID-19, пояснила пресс-служба ведомства.

24 августа 2020, 13:31

24 августа 2020, 12:52

24 августа 2020, 11:54

24 августа 2020, 10:57

  • Дагестанские родители раскритиковали ограничения на работу детских садов

    Государственные детские сады в Дагестане возобновят свою работу лишь на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса, но эпидситуация пока не позволяет сделать это, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском Роспотребнадзоре. Пользователи Instagram отметили, что при этом частные детские сады уже работают, а дежурные группы в государственных детсадах открыты только для детей госслужащих.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи