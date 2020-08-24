Дагестан вернул лидерство в СКФО по приросту смертей от коронавируса

24 августа 2020, 13:10

Три пациента умерли за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе от COVID-19, из них двое - в Дагестане, еще один - на Ставрополье. По числу новых случаев заражения коронавирусом лидерство в округе сохранил Ставропольский край.

Как сообщал "Кавказский узел", к 23 августа от COVID-19 в СКФО умерли за сутки пять человек, из них трое – в Ставропольском крае, еще по одному - в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Днем ранее, 22 августа, Дагестан опередил другие регионы округа по этому показателю.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных в регионах юга России. Динамика распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки смерти от коронавируса зарегистрированы в двух регионах СКФО: в Дагестане скончались два пациента, еще один - в Ставропольском крае, следует из сегодняшней публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в СКФО выросло, по официальным данным, до 985. Из них большая часть (485) приходится на Дагестан, 216 - на Ставропольский край. В остальных пяти регионах округа число умерших значительно ниже: в Кабардино-Балкарии насчитывается 77 умерших с начала пандемии, в Ингушетии - 76, в Северной Осетии – 67, в Чечне – 38, а в Карачаево-Черкесии – 26.

Наряду со смертями, вошедшими в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в Дагестане зафиксирован всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава республики, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). При этом к 30 июня в Дагестане было зафиксировано 374 смерти от коронавируса. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Тесты на коронавирусную инфекцию подтвердились за сутки у 286 человек в СКФО. На Ставрополье зафиксировано 129 новых случаев заражения, остальные 157 – в других регионах округа. Так, в Дагестане тесты на коронавирус подтвердились у 63 человек, в Карачаево-Черкесии – у 32, в Ингушетии – у 23, в Кабардино-Балкарии – у 18, в Северной Осетии – у 16, а в Чечне – у пяти.

Общее число зараженных в СКФО с начала пандемии достигло, таким образом, 44 058. Ставропольский край с 11 124 зараженными лидирует в округе по этому показателю. В Дагестане общее число случаев заражения достигло сегодня 10 521, в Кабардино-Балкарии – 6358, в Карачаево-Черкесии – 4830, в Северной Осетии – 4787, в Ингушетии – 4205, а в Чечне – 2233.

Из общего числа зараженных в округе излечились от COVID-19 уже 36 623 человека, и симптомы инфекции наблюдаются сегодня у 6450 пациентов. По числу активных больных в округе лидирует Ставропольский край (3490). В Дагестане и Чечне активных больных соответственно 686 и 669, в Карачаево-Черкесии – 530, в Северной Осетии – 398, в Ингушетии – 379, а в Кабардино-Балкарии – 298.

По данным на 1 января Дагестан, где живут 3,11 млн человек, - крупнейший по численности населения регион СКФО. На втором месте - Ставропольский край, где живут 2,8 млн человек. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, информирует сайт Росстата.

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