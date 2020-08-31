Арест Багаудина Евлоева привлек внимание к практике работы силовиков в Ингушетии

31 августа 2020, 01:28

Практика, когда задержанные "исчезают" после ареста на некоторое время, довольно распространена в Ингушетии, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, комментируя сложности с допуском адвоката к Багаудину Евлоеву, который был задержан после спецоперации в Назрани и Сагопши 6 августа.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии проходила контртеррористическая операция. Национальный антитеррористический комитет заявил о двух убитых боевиках и одном задержанном. Источники сообщили, что при этом от силовиков скрылся чемпион Азии по вольной борьбе Муслим Евлоев. Ингушский спортивный клуб "Кушт", от имени которого выступал Евлоев, заявил, что "против этого парня фабрикуется дело". В ночь на 7 августа был задержан двоюродный брата Багаудина Евлоева Муслим. Его мать заявила 27 августа, что ее сыну силовики подбросили самодельные бомбы и под пытками заставили подписать признательные показания.

Родственникам спортсмена Муслима Евлоева следует подать в полицию заявление о похищении и потребовать от силовиков отчет о действиях во время контртеррористической операции в Назрани, полагают правозащитники.

Мать арестованного по обвинению в сотрудничестве с боевиками Багаудина Евлоева Любовь Ярыжева категорически отрицает причастность своего сына к чему-либо противозаконному.

«В прошлом у него уже была такая же история. Ему подложили пистолет сотрудники [правоохранительных органов] и осудили в 2014 году по части 2 статьи 208 УК («участие в незаконном вооруженном формировании»). Он отсидел три года, а потом провел еще три года под надзором, срок которого закончился 16 июня 2020 года. Эти годы он сидел дома, работал, когда был работа, женился. Очень себя бережно вел: ни с кем не общался, никому не звонил. И, естественно, ничего не хранил. Кто бы что не утверждал, я буду говорить, кричать буду - ничего у нас в доме не было!» - сказала 30 августа Ярыжева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Ярыжевой, Багаудин признался после пыток в том, что в по просьбе родственника, живущего за пределами Ингушетии, он с двоюродным братом Муслимом Евлоевым снял дом для двух людей, с которыми ранее они не были знакомы.

Ярыжева раскрыла личность родственника, по чьей просьбе братья Евлоевы сняли дом. «Его попросил родственник, двоюродный брат [...], помочь знакомым подобрать квартиру на первое время, на неделю-десять дней. Я не знала об этом. Если бы знала, не позволила бы. Сказала бы: "Мики (домашнее имя Багаудина), у него миллион родственников, пусть они ему и помогают". Сейчас этот [родственник] не в Ингушетии, и не в России. Может на Украине прячется, может где-то еще. Я очень зла на него. Он ведь и моего сына подставил, и его двоюродного брата [Муслима]. Сказал им: "Помогите найти людям квартиру, они хорошие ребята". И они по доброте душевной нашли... Причем когда эти люди задержались на квартире после оговоренного срока, сын даже звонил [родственнику] - скажи, мол им, пусть освобождают помещение, и уже сами ищут жилье. Причем и в первый раз он пострадал из-за [этого родственника] - из-за общения с его братом Ахмедом. Тот был боевиком, а Мики об этом не знал», - рассказала Ярыжева.

По ее словам, когда Багаудина арестовали, ей не сказали, куда его везут. «Сказали: «Везем в санаторий, вам потом позвонят». В итоге через два или три дня узнала, что он в СИЗО во Владикавказе», - заключила она.

Она также подчеркнула, что когда наняла адвоката, узнав о местонахождении сына, тот смог добиться встречи с ним только через шесть дней, 17 августа. «Сначала был перевод из СИЗО-1 в СИЗО-6, потом карантин, потом еще что-то. И так протянулось еще шесть дней, до 17 августа», - рассказала она.

Правозащитники назвали типичным ограничения допуска адвокатов к подзащитным в Ингушетии

Руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев опроверг ранее высказывавшееся предположение о том, что Багаудин Евлоев был арестован в качестве заложника за скрывшегося двоюродного брата, спортсмена Муслима Евлоева.

«Его задержали не за родство, а за то, что оказался замешан в том же деле, что и Муслим. Родственников в заложники в Ингушетии вообще не берут - нет у нас такой практики. С обысками пришли сразу в оба дома, но Муслима дома не было, а Багаудин был. Ими заинтересовались потому, то по просьбе своего родственника, живущего вне Ингушетии, они сняли (или помогли снять) квартиру в Назрани для людей, которые были убиты о время недавней спецоперации, как боевики», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Акиев также отметил, что в Ингушетии очень распространены различные приемы по ограничению допуска адвокатов к «неудобным» подследственным. «Сейчас самая распространенная причина запрета на встречи - карантин из-за эпидемии коронавируса. Если адвокат приходит в СИЗО с ордером, ему говорят, что нужно получить разрешение у следователя. И тогда начинается эпопея с поиском следователя, с тем, чтобы дозвониться до него и так далее. В общем, под любым предлогом максимально затягивают встречу. В некоторых случаях это делают, чтобы добиться показаний у подследственного пока он без адвоката. В других случаях - чтобы сошли побои», - отметил он.

Руководитель ингушской правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов, в свою очередь, отметил, что ситуации, когда люди «исчезают» после ареста, довольно часты для Ингушетии.

«Раньше эти люди вообще исчезали, или их убивали ( как в случае с Ибрагимом Алиевым, когда тело предлагали отдать семье только под обязательство не проводить никаких экспертиз, фото- и видеосъемок и так далее), но в последние годы таких похищений стало меньше, и люди стали обнаруживаться», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

9 июня 2018 года житель Ингушетии заявил о похищении своего двоюродного брата, 29-летнего жителя Назрани Ибрагима Алиева. По словам родственника, утром 8 июня силовики устроили обыск в доме мужчины, избили его и увезли в неизвестном направлении. Родственник уверен, что гранату и самодельную бомбу Алиеву подбросили. Спустя пять дней силовики заявили родным Алиева, то он был убит при попытке напасть на следователя и сбежать. Тело Алиева для захоронения силовики родственникам выдать отказались, после чего ингушский омбудсмен обратился в связи с этим в ФСБ, но его обращение осталось без ответа. Представители силовых структур неофициально согласились выдать тело Алиева родным при условии, что похороны пройдут тайно. После того, как родные отказались от помощи правозащитников в проверке официальной версии смерти Алиева, его тело было выдано им.

Что касается недопуска адвокатов, то, по словам Муцольгова, это достаточно типичная для республики ситуация. «Время от времени такие проблемы возникают, особенно если человек побитый. Ничего удивительного со стороны спецслужб я не вижу. К сожалению, у нас очень большие проблемы с законом и справедливостью. И пока все не будут равны перед законом, а силовики не будут отвечать за свои действия - это будет продолжаться», - заключил он.

Адвокат рассказал о подавленном психологическом состоянии Евлоева

Адвокат Евлоева Цезарь Пухаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что медицинского обследования Евлоева добиться так и не удалось, сейчас это делать уже бесполезно, его подзащитный активно сотрудничает о следствием.

Пухаев подчеркнул, что имеющиеся у Евлоева «порезы» «зашиты, заштопаны должным образом, обработаны руками врача», психологическое состояние своего подзащитного адвокат описал как «подавленное». Что касается условий его содержания, то, как подчеркнул Пухаев, Багаудин никаких жалоб не высказывает.

«СИЗО-6 Владикавказа, где его содержат, считается образцовым. И с питанием там нормально, плюс родственники что-то передают, подкармливают», - рассказал адвокат. Отвечать на некоторые вопросы адвокат отказался, сославшись на подписку о неразглашении данных следствия.

Напомним, что ранее источники в правоохранительных органах связали спецоперацию в Назрани и Сагопши с убийством сотрудника Росгвардии 28 июля на окраине села Яндаре. Нападавшие похитили табельное оружие и скрылись. Недалеко от места обстрела автомобиля, в лесу, сотрудники правоохранительных органов обнаружили замаскированный блиндаж и растяжку. Утром 29 июля Увайса Алиева похоронили в селе Экажево.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики. "Кавказский узел" также ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.