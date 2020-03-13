Тумсо Абдурахманов. Кадр видео на канале OstWest в YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qm7uzazCWjc

13 марта 2020, 04:48

Российское посольство заинтересовалось делом о покушении на Тумсо

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов заявил, что после покушения не ожидает изменения позиции шведских властей, которые ранее отказались предоставить ему политическое убежище. Посольство России запросило у Швеции телефонную беседу с россиянами, задержанными по делу о покушении на Тумсо в городе Евле.

Как информировал "Кавказский узел", 26 февраля на Тумсо напал мужчина, проникший в его квартиру с молотком. Абдурахманов обезоружил напавшего и вызвал полицию. 3 марта стало известно, что блогер опознал напавшего на него человека по фотографиям на странице в соцсети. Данные владельца страницы совпадают с данными человека, которого попросила арестовать прокуратура шведского города Евле - речь идет о россиянине Руслане Мамаеве, 1990 года рождения. 6 марта прокуратура Швеции сообщила о задержании 30-летней россиянки как возможной соучастницы нападения на Тумсо. С 9 марта расследование покушения на блогера передано в ведение Службы безопасности Швеции (SAPO, швед. Säkerhetspolisen). По словам прокурора из Швеции Терезы ​​Стенссон, одной из версий по делу рассматривается "заказ из России".

Совершивший нападение на Тумсо Абдурахманова мужчина пришел в себя и дает показания, рассказал 2 марта брат блогера Мохмад (Мухаммад) Абдурахманов. Отметим, что "Кавказский узел" не обладает информацией о нападении на Абдурахманова из независимых источников, все сведения об инциденте рассказаны самим блогером и его братом.

Российские дипломаты пытаются установить связь с задержанными по делу о покушении на Абдурахманова россиянами, сообщил 12 марта "Кавказскому узлу" пресс-атташе посольства России в Швеции Дмитрий Крылов.

"Ходатайства об установлении телефонного контакта с задержанными уже направлены в СИЗО, где они содержатся. У задержанных есть адвокаты и переводчики. Отдельного комментария по сути обвинений мы дать не можем, в нашем распоряжении информация из открытых шведских источников", - сказал дипломат.

Тумсо рассказал о попытках получить политическое убежище

Следствие не обеспечило до настоящего времени доступ к материалам расследования, а передачу дела из полиции в ведение спецслужб можно объяснить его политической подоплекой, заявил 12 марта корреспонденту "Кавказского узла" Тумсо Абдурахманов.

"Я не знаю в чем отличие [между полицией и SAPO]. Доступ не обеспечен вообще ни к чему, все засекречено, во всяком случае пока так. Мне никто не представлялся сотрудником SAPO, но не исключено, что они присутствовали во время допросов. Меня допрашивали разные люди, а решение взять дело [у полиции], думаю, связано с явным политическим шлейфом данного преступления", - сказал он.

Следствию необходимо взаимодействовать для раскрытия этого преступления как с властями Германии, расследующими убийство Зелимхана Хангошивили, так и с французской полицией, расследующей покушение на Мансура Алиева, считает блогер. "Им, конечно, следует очень тесно взаимодействовать с правоохранительными органами Германии, Франции и Польши, так как именно полиция этих стран предупреждала меня об опасности, соответственно, у них была информация", - пояснил он.

С августа 2019 года в Евросоюзе были убиты два оппонента главы Чечни Рамзана Кадырова, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза". 23 августа 2019 года в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили, а выходец из Чечни Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый, был убит во французском городе Лилль в январе 2020 года. По информации Тумсо, Алиева убил земляк, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника и уже вернулся в республику.

На сайте SAPO, по состоянию на 04.35 мск 13 марта, нет информации о расследовании покушения на Абдурахманова.

После нападения Тумсо опубликовал видео, на котором разговаривает с человеком, лежащим на полу комнаты в луже крови. Тот признается, что прилетел из Москвы по поручению некоего Абдурахмана из Грозного, но утверждает, что хотел только напугать блогера. "У них моя мать", – пояснил мужчина, не уточнив подробностей. Позднее YouTube удалил это видео с канала Тумсо.

Тумсо также рассказал, что ранее запрашивал у властей Швеции политическое убежище, однако ему было отказано в этом.

"Я запрашивал убежище у Швеции, но мне было отказано и вынесено решение о депортации в Польшу в соответствии с Дублинским соглашением. Мы там все инстанции по обжалованию прошли и везде получили отказы. Все это произошло приблизительно в шести-семимесячный срок", - рассказал блогер, отметив, что сомневается, что на решение шведских властей могут повлиять события с покушением на него.

Правозащитник указал на сложности в получении убежища в Швеции

Шведское правозащитное сообщество многие годы информировало местные власти о рисках, возникающих у соискателей убежища из Чечни, рассказал "Кавказскому узлу" сотрудник программы по Евразии Civil Rights Defenders в Швеции Майкл Руней.

"Организации гражданского общества и местные правозащитники, работающие с Россией здесь, в Швеции, уже хорошо знали о рисках, с которыми сталкиваются чеченские лица, ищущие убежища за рубежом, и долгое время работали над тем, чтобы соответствующие государственные органы знали об этой проблеме. Важно, чтобы государства ЕС уделяли особое внимание заявлениям о предоставлении убежища из Чечни и признавали уникальные риски, с которыми сталкиваются чеченцы за рубежом", - заявил правозащитник.

Он отметил, что процесс предоставления убежища в Швеции является не публичным, в связи с чем правозащитное сообщество узнает о конкретных случаях лишь после вынесения заявителям отказа. По его словам, обращений от блогера или его адвокатов для содействия в получении убежища к ним в организацию не поступало.

"Если он ищет убежище здесь, он или его адвокат должны будут попросить нас подать подтверждающее письмо от его имени. Поскольку дела о предоставлении убежища не являются публичными судебными разбирательствами, мы не сможем принять участие, если проситель убежища или его адвокат не обратятся к нам. Общая проблема с делами о предоставлении убежища здесь, в Швеции, заключается в том, что лица, ищущие убежища, обращаются к нам только после того, как они получили свой первый отказ, и из-за того, как здесь работает система убежища, отменить отказ намного сложнее - даже с новыми доказательствами или поддержкой, чем выиграть первое решение", - рассказал Руней.

"Не вызывает сомнений тот факт, что система убежища работает сейчас не так, как должна", - добавил он.

Тумсо Абдурахманов не смог добиться предоставления убежища в Грузии и Польше. При этом он не оставлял публичных споров с чеченскими чиновниками. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Материалы о критике блогером чеченских властей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Тумсо против кадыровцев", а новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими – на странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Тумсо Абдурахманов сообщил о хорошем самочувствии после покушения", "Правозащитники связали покушение на Тумсо с безнаказанностью кадыровцев", "Жители Чечни сообщили о задержаниях сторонников Тумсо".

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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