Тейп Полонкоевых выразил сожаление в связи с убийством в Сунже

30 декабря 2019, 23:08

Представители тейпа Полонкоевых сожалеют о произошедшем в Сунже конфликте из-за родовых башен и убийстве человека. Представитель тейпа Евлоевых в ответном обращении пригрозил оппонентам ответственностью за смерть Асланбека Евлоева.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 30 декабря в Сунженском районе произошел конфликт с перестрелкой меду членами тейпов Евлоевых и Полонкоевых. Один человек погиб и шестеро госпитализированы, сообщили источники в правоохранительных органах Ингушетии. Следком заявил сегодня, что по подозрению в убийстве 43-летнего участника конфликта задержан 36-летний житель Сунжи.

По данным следствия, перестрелка произошла 30 декабря примерно в 00.20 мск на территории, прилегающей к автомобильному рынку, расположенному по улице Бояджиева в городе Сунжа. Следствие также выяснило, что конфликт произошел на почве неприязненных отношений в связи с оспариванием принадлежности родовых башен, расположенных в селении Пялинг Джейрахского района республики, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета России на своем сайте.

Убитый - Асланбек Евлоев, 1976 года рождения, отец троих детей, проживал в Насыркортском округе Назрани. Его похороны прошли сегодня, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" его односельчане и родственники.

Представители тейпа Полонкоевых выразили сожаление и соболезнования родным убитого из тейпа Евлоевых. Их видеообращение опубликовано сегодня на странице "ЧП Ингушетия" в Instagram. Авторы обращения также отметили, что пострадали люди с их стороны - "четыре-пять человек". Тейп заявляет, что не хотел допустить такого развития событий. "На нас вины нет в этом, да простит его Аллах, мы узнали что умер... Евлоевы большой тейп, конечно. Мы в республике говорим - нам сделали [смуту]. Когда до этого несколько раз так делали, парней сдерживали, говорили: подождите. Старших еще можно сдержать, но сегодня вот так получилось. Сегодня случилась большая смута, человек погиб", - сказано в обращении Полонкоевых, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Представитель тейпа Евлоевых записал ответное обращение, которое также опубликовано на странице "ЧП Ингушетия" в Instagram.

"[представитель тейпа Полонкоевых], ты сейчас взываешь к республике. Поздно взываешь. Надо было взывать, когда тебя просили: "Давай соберем стариков, решим вопрос по этой земле". Ты не захотел. Ты говоришь, твоя земля... Зулму (насилие) сотворил ты... Это вы зулму сделали. Знай это, ты неправ... Знай, ты понесешь за это ответственность", - заявляет Баматгири, перевод обращения которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

Жители Ингушетии осудили конфликт между тейпами

Один из представителей тейпа Евлоевых отметил, что конфликты из-за исторических памятников - нередкое явление. Он считает, что подобные споры неуместны.

"Хочу высказать сожаление, что поводом к таким печальным событиям становится либо земля, либо какие-то родовые угодья, поместья… Те вопросы, которые должны были решаться в соответствии с адатами (свод традиционных обычаев у народов Кавказа, Средней Азии и других исповедующих ислам) и Исламом, вопросы, которые нужно решать мирным путем обязательно. Всегда в таких вопросах можно найти компромисс. У нас нет выдержки, часто теряем контроль над собой, нет уважения по отношению друг к другу, что и приводит к таким трагедиям, которых можно было избежать, которых не должно было быть. Мы очень маленький народ и башни, наши башни в горах, должны стать достоянием народа, а не собственностью отдельных тейпов и фамилий", - считает представителя тейпа.

Пресс-служба МВД по Ингушетии отказалась комментировать происшествие, сославшись на то, что вся информация есть на официальном сайте ведомства. Однако по состоянию на 21.00 никакой информации об инциденте на сайте МВД по Ингушетии нет.

Бывший сотрудник силовых структур Русланбек сказал, что по имеющейся у него информации, в результате инцидента ранены девять человек и один убит. По его словам, на месте инцидента обнаружено свыше 60 гильз от патронов разного калибра.

"Там и 7,62, и 9 мм, и ружейные гильзы, и от переделанных под боевые травматических пистолетов - всего 63 штуки. Явно не для разговоров об истории там собрались эти люди. В перестрелке участвовали непосредственно представители двух фамилий - это Евлоевы с Насыркорта и Чаниевы с Нестеровской. Все с одной улицы почти. У убитого было травматическое оружие, зарегистрированное на его имя. Ранено всего девять человек, убит один - Евлоев Асланбек 1976 г.р. На пустыре возле автомобильного рынка они назначили встречу, кто-то открыл стрельбу. С баталхаджинцами (Батал-хаджи Белхороев - ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Члены братства Батала-хаджи - белхароевцы или баталхаджинцы - имеют большое влияние в современной Ингушетии - прим. "Кавказского узла") они не связаны, по оперативной информации", - рассказал Русланбек.

6 декабря в Москве и Ингушетии по делу об убийстве начальника ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева были задержаны шесть человек. Руководителем группировки, причастной к убийству, был назван предприниматель Хасан Полонкоев. Источники сообщили, что силовики обыскивают в Ингушетии сеть принадлежащих ему автозаправочных станций, а один из задержанных однофамильцев Полонкоева во время допроса начал давать показания против семьи Белхароевых. 7 декабря стало известно, что суд арестовал всех задержанных. Адвокат Полонкоева заявил о его непричастности к убийству.

Источник "Кавказского узла" не исключил кровной мести между тейпами

Еще один житель Ингушетии, бывший работник МВД Мухамед, не имеющий отношение ни к одному из конфликтующих тейпов, выразил опасение, что это убийство может привести к кровной мести. "И с этими, и с теми (с представителями двух тейпов) говорил, что-то мутно все. Пока особо не хотят открываться. За убитого надо отвечать, кто-то должен умереть. Власти не станут вмешиваться, точнее только в рамках уголовного дела, не более", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кровная месть – обычай, сложившийся при родовом строе как средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть – как теперь убивают на Кавказе". Также "Кавказским узлом" подготовлен анимационный ролик об одном из случаев кровной мести на Северном Кавказе.

Имам Насыркорта Хамзат Чумаков (Чумаковы относятся к тейпу Йовлой - прим. "Кавказского узла"), побывавший на похоронах убитого, осудил подобные конфликты.

"Такие вопросы, как и любые другие, решаются обращением к имамам, к ученым. Через старейшин надо решить. Но кто обращается к имамам? Сейчас редко, кто обращается к имамам для решения вопросов. Я, по крайней мере, нечасто встречаю, чтобы люди пришли и сказали: "О имам, у нас вот такая ситуация, что нам делать, как решить по шариату, по обычаям?". Нельзя убивать, вот так по прихоти… Человек, который задумал убийство и на встречу пошел с оружием, - он лишен уже веры. Это огромный грех и страшная трагедия", - заявил религиозный деятель на похоронах в короткой проповеди, обращенной к пришедшим выразить соболезнования.

Один из ингушских историков, пожелавший не называть своего имени, сообщил, что выходцам из древнего селения известна история башен. "В селении Пялинг несколько жилых башен и одна боевая. К сожалению, боевая не сохранилась до наших дней. Пять башен и одна боевая там принадлежали Евлоевым. Есть башни, в которых жили Полонкоевы. В литературе описаны эти башни, и еще в 20-х годах был описан замок Евлоевых в селе Пялинг. Полагаю, выходцам из этого селения должно быть известно, какие башни к какому тейпу имеют отношение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".