30 декабря 2019, 16:49

Задержан участник перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве жителя Ингушетии в ходе перестрелки из-за родовых башен.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 30 декабря в Сунженском районе произошла драка между членами тейпов Евлоевых и Полонкоевых из-за родовых башен, а затем перестрелка. В ходе конфликта один человек погиб и шестеро госпитализированы, сообщили источники в правоохранительных органах Ингушетии.

Информацию о конфликте между представителями двух тейпов, перестрелке и семи пострадавших, один из которых умер, подтвердили в следственных органах. По данным следствия, перестрелка с применением огнестрельного и травматического оружия произошла 30 декабря примерно в 00.20 мск на территории, прилегающей к автомобильному рынку «Сунжа», расположенному по улице Бояджиева в городе Сунжа. Следствие также выяснило, что конфликт произошел на почве неприязненных отношений в связи с оспариванием принадлежности родовых башен, расположенных в селении Пялинг Джейрахского района республики.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Задержан 36-летний житель Сунжи, который подозревается в убийстве 43-летнего участника конфликта, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России.

Примечание:

"Четыре человека ранены при стрельбе в Ингушетии", "Сотрудник ФСИН в Ингушетии пострадал в перестрелке с коллегами", "Силовики отчитались о задержании участников перестрелки в Чернозубове".

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