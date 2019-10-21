21 октября 2019, 19:38

Четыре человека ранены при стрельбе в Ингушетии

Трое мужчин и женщина были доставлены в больницу с ранениями после стрельбы в Сунженском районе Ингушетии. Стрелявший явился в полицию с повинной.

Житель Ингушетии ранил четырех человек, приехавших забрать долг у его брата, проинформировал представитель полиции.

"Ранения гражданами получены в селении Троицкое, куда они приехали с 37-летней жительницей Магаса с требованием о возвращении денежных средств, которые ей задолжал местный житель. В ходе внезапно возникшей ссоры ранее судимым 38-летним братом должника произведены выстрелы из травматического пистолета", - цитирует представителя МВД Ингушетии РИА "Новости".

В больницу с ранениями были доставлены трое жителей Малгобекского района, а также жительница селения Троицкое. Женщина была госпитализирована, а трое мужчин после оказания помощи направлены на амбулаторное лечение. Стрелявший явился с повинной, пишет со ссылкой на источник в ингушской полиции "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал о перестрелке между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии вечером 3 октября в селе Яндаре. Ранение тогда получил один человек.

Примечание:

"Житель Фролово обвинен в убийстве после стрельбы в офисе", "Задержанные после стрельбы на кубанском заводе отпущены под подписку о невыезде", ""Участники драки со стрельбой в Краснодаре обвинены в хулиганстве"".

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