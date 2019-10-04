Вид на селение Яндаре. Фото: Адам Сагов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5

04 октября 2019, 13:03

Сотрудник ФСИН в Ингушетии пострадал в перестрелке с коллегами

Перестрелка произошла между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии вечером 3 октября в селе Яндаре, ранен один человек, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

"Рядом с сельским поселением Яндаре произошла перестрелка между сотрудниками ФСИН по региону, один из них пострадал", - проинформировали в отделе Федеральной службы исполнения наказаний по Ингушетии.

По данным ОФСИН, пострадавший был доставлен в клиническую больницу Назрани, пишет "Интерфакс".

"Пуля попала в грудь и пробила легкие, пострадавшего сразу доставили в республиканскую клиническую больницу, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

На сайтах ОФСИН по Ингушетии и республиканского МВД сегодня к 12.50 мск нет информации об инциденте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе восемь жителей Назрани пострадали в массовой драке со стрельбой.

Примечание:

"Участники драки со стрельбой в Краснодаре обвинены в хулиганстве", "Два человека ранены при стрельбе в Ингушетии", "Пятый участник перестрелки в Краснодаре задержан в Сочи".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 октября 2019, 15:23

  • Главный архитектор Ростова-на-Дону объявил себя невиновным

    На первом заседании по делу главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина 3 октября прокурор зачитал обвинительное заключение по статьям о превышении полномочий и халатности. Сам Илюгин полностью отверг вину, а защита указала на фактические ошибки следствия.

04 октября 2019, 15:18

04 октября 2019, 14:56

04 октября 2019, 14:34

  • Автор книги "Невесты Аллаха" задержана в Тегеране

    Российская журналистка Юлия Юзик, автор книг "Невесты Аллаха" и "Бесланский словарь", сообщила о том, что задержана в столице Ирана по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Посольство России в Тегеране выясняет подробности инцидента.

04 октября 2019, 13:36

  • Жители Северной Осетии поддержали проект для жертв семейного насилия после убийства Гагиевой

    За несколько дней существования проекта по оказанию помощи жертвам семейного насилия "Хотае", созданного после резонансного убийства Регины Гагиевой, его организаторы отметили рост обращений от пострадавших и предложений о помощи. Жители Северной Осетии сочли проект актуальным для республики, но выразили сомнения по поводу того, что женщины готовы предавать огласке свои проблемы.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи