04 октября 2019, 13:03
Сотрудник ФСИН в Ингушетии пострадал в перестрелке с коллегами
Перестрелка произошла между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии вечером 3 октября в селе Яндаре, ранен один человек, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
"Рядом с сельским поселением Яндаре произошла перестрелка между сотрудниками ФСИН по региону, один из них пострадал", - проинформировали в отделе Федеральной службы исполнения наказаний по Ингушетии.
По данным ОФСИН, пострадавший был доставлен в клиническую больницу Назрани, пишет "Интерфакс".
"Пуля попала в грудь и пробила легкие, пострадавшего сразу доставили в республиканскую клиническую больницу, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое", - цитирует представителя ведомства ТАСС.
На сайтах ОФСИН по Ингушетии и республиканского МВД сегодня к 12.50 мск нет информации об инциденте.
"Кавказский узел" ранее писал, что в августе восемь жителей Назрани пострадали в массовой драке со стрельбой.
"Участники драки со стрельбой в Краснодаре обвинены в хулиганстве", "Два человека ранены при стрельбе в Ингушетии", "Пятый участник перестрелки в Краснодаре задержан в Сочи".
04 октября 2019, 15:23
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