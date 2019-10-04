Сотрудник ФСИН в Ингушетии пострадал в перестрелке с коллегами

04 октября 2019, 13:03

Перестрелка произошла между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии вечером 3 октября в селе Яндаре, ранен один человек, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

"Рядом с сельским поселением Яндаре произошла перестрелка между сотрудниками ФСИН по региону, один из них пострадал", - проинформировали в отделе Федеральной службы исполнения наказаний по Ингушетии.

По данным ОФСИН, пострадавший был доставлен в клиническую больницу Назрани, пишет "Интерфакс".

"Пуля попала в грудь и пробила легкие, пострадавшего сразу доставили в республиканскую клиническую больницу, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

На сайтах ОФСИН по Ингушетии и республиканского МВД сегодня к 12.50 мск нет информации об инциденте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе восемь жителей Назрани пострадали в массовой драке со стрельбой.