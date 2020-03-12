Подозреваемые в убийстве Эльджаркиева оставлены под стражей

12 марта 2020, 22:03

Мосгорсуд подтвердил решение об аресте Иссы Накастхоева, Магомеда Чаниева и Закры Полонкоева, обвиняемых по делу об убийстве главы ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева.

Как писал "Кавказский узел", по делу об убийстве начальника ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брата, врача московской больницы Ахмеда Эльджаркиева были арестованы 12 подозреваемых. Всего в причастности к убийству заподозрены 30 человек, сообщили источники. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Среди задержанных - его племянник Аслан Полонкоев, сын бизнесмена Закра, а также Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. В ноябре и декабре 2019 года суд арестовал Гелани Костоева, Ахмеда Арапиева и Магомеда-Гази Чаниева. Предполагаемый убийца Курейши Картоев был арестован заочно, предположительно, он скрывается в Турции. 22 января Мосгорсуд оставил в СИЗО Костоева, Белхароева и Накастхоева.

2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Следком пришел к выводу, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева. По данным следкома, версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.

Обвиняемые Исса Накастхоев, Магомед Чаниев и Закра Полонкоев и их защита обжаловали решение Басманного райсуда о продлении их ареста, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу Московского горсуда ТАСС.

"Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы обвиняемых [...] Без удовлетворения также оставлены жалобы их защитников", - приводит сообщение сотрудника суда издание.

Дело Накастхоева, Чаниева и Полонкоева поступило в Мосгорсуд 4 марта, постановление суда апелляционной инстанции вынесено 12 марта. Все трое обвиняются по ст. 317 и ч. 3 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте боеприпасов, совершенном организованной группой, соответственно), следует из карточки дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Отметим, максимальное наказание по этим статьям - смертная казнь.

Напомним, источники предположили, что убийство Эльджаркиева является результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами. Правнук шейха Батала-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев был убит в Назрани в ночь на 31 декабря 2018 года, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале о влиятельном ингушском братстве Батал-хаджи.