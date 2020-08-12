Закрыт госпиталь для пациентов с коронавирусом в Нальчике

12 августа 2020, 20:17

Пятая больница в Кабардино-Балкарии вернулась к обычной работе после снижения числа пациентов с коронавирусом. Лечение в госпиталях проходят 218 пациентов, 15 из них находятся в реанимации.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 августа в Кабардино-Балкарии подтверждены 15 новых случаев заражения COVID-19, общее число инфицированных достигло 6158. С начала пандемии скончались 75 пациентов.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Прекратил работу госпиталь особо опасных инфекций, расположенный на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в Нальчике. Это связано с уменьшением числа больных, которые "переносят заболевание в тяжелой форме и нуждаются в госпитализации", сообщил сегодня Минздрав Кабардино-Балкарии.

Госпиталь на 131 койку начал работу 21 марта, лечение в нем прошли 865 пациентов. Сейчас в здании проводятся ремонт и дезинфекция, до конца августа учреждение возобновит обычный режим работы, говорится в сообщении Министерства здравоохранения КБР в Instagram.

В госпиталях Кабардино-Балкарии, по данным на 12 августа, остаются 218 пациентов, 15 из них в реанимации. Месяц назад, 12 июля, лечение в стационарах проходили 809 человек с подтвержденным коронавирусом, в том числе 43 пациента - в реанимации, следует из сообщений оперштаба республики

Это пятая больница, которая вернулась к обычной работе в Кабардино-Балкарии. В настоящее время в республике работают еще два госпиталя, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, они рассчитаны на 520 коек, сообщил сегодня ТАСС.



Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".