Дагестан вышел на первое место в СКФО по приросту смертей от COVID-19

12 августа 2020, 12:54

За минувшие сутки в Северо-Кавказском федеральном округе от коронавируса скончались шесть пациентов, трое из них были жителями Дагестана. Ставропольский край сохранил лидерство по числу новых случаев COVID-19, в регионе коронавирусом заболели 95 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 августа лидерами по приросту смертей от коронавируса среди регионов СКФО стали Ставрополье и Дагестан, в обоих регионах умерли по одному пациенту с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ингушетия вошла в тройку лидеров по числу смертей от коронавируса

За сутки с 11 на 12 августа в СКФО зафиксировано шесть смертей от коронавируса. Три пациента умерли в Дагестане, два – на Ставрополье и один – в Карачаево-Черкесии, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 в округе достигло 921. Больше всего приходится на Дагестан – 461, на втором месте Ставрополье – 183, на третьем расположились Кабардино-Балкария и Ингушетия, в обоих регионах скончалось по 75 зараженных. Далее идут Северная Осетия – 67, Чечня – 35 и Карачаево-Черкесия – 25, следует из данных Роспотребнадзора.

За сутки с 11 на 12 августа в СКФО зафиксировано 215 заражений коронавирусом. Больше всего новых больных на Ставрополье – 95, на втором месте Дагестан – 49, на третьем Ингушетия – 29. Далее следуют Кабардино-Балкария – 15, Карачаево-Черкесия – 13 и Северная Осетия с Чечней, на оба региона пришлись по семь новых заражений COVID-19, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, сообщил Минздрав Дагестана. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Чечня сохранила позицию в тройке лидеров по числу пациентов с COVID-19

Общее число случаев коронавируса за время эпидемии в округе достигло 40 879. Больше всего пришлось на Дагестан – 9812, на втором месте Ставрополье – 9594, на третьем Кабардино-Балкария – 6158. После нее расположились Северная Осетия – 4642, Карачаево-Черкесия – 4575, Ингушетия – 3933 и Чечня – 2165, сообщается на сайте.

Дагестан также является лидером и по числу излечившихся от коронавируса. В регионе выздоровело 8819 пациентов. На втором месте Ставрополье – 6582, на третьем месте Кабардино-Балкария – 5754. Затем идут Северная Осетия – 4235, Карачаево-Черкесия – 3534, Ингушетия – 3335 и Чечня – 1435. Всего число вылечившихся от COVID-19 в округе возросло до 33 694, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

По активным больным на первом месте Ставрополье – 2829, на втором месте Карачаево-Черкесия – 1016, на третьем Чечня – 695. Затем расположились Дагестан – 532, Ингушетия – 523, Северная Осетия – 340 и Кабардино-Балкария – 329. На 10.30 мск 12 августа в СКФО зафиксировано 6264 пациента с коронавирусом, следует из данных Роспотребнадзора.

Самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан – там проживают 3,11 миллиона человек, на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей, следует из данных Росстата на 1 января 2020 года. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".