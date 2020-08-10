Дагестан сравнялся со Ставропольем по числу новых смертей от коронавируса

10 августа 2020, 14:19

Два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе, из них один на Ставрополье и один в Дагестане. По числу новых случаев заражения лидерство в округе сохранил Ставропольский край.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа пять человек за сутки умерли от COVID-19 в СКФО, из них трое - в Ставропольском крае, еще по одному – в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Таким образом, Ставропольский край лидировал по суточному приросту смертей от коронавируса в округе. Больше половины новых случаев заражения коронавирусом также пришлось на Ставрополье.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. Динамика распространения коронавируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К 10 августа за сутки в СКФО умерли два пациента с коронавирусом: один в Ставропольском крае и один в Дагестане, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в округе выросло, по официальным данным, до 907. Из них больше половины (455) приходится на Дагестан, еще 178 – на Ставропольский край. В остальных регионах округа число зарегистрированных смертей от коронавируса существенно ниже: в Кабардино-Балкарии их 75, в Ингушетии – 74, в Северной Осетии – 67, в Чечне – 34, а в Карачаево-Черкесии – 24.

Помимо смертей, вошедших в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в Дагестане фиксируется всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава региона, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). При этом к 30 июня в Дагестане было зафиксировано 374 смерти от коронавируса. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Тесты на COVID-19 за сутки подтвердились в СКФО у 228 человек. Больше половины новых случаев заражения (125) зафиксированы на Ставрополье, остальные 103 – в других регионах округа. Так, в Дагестане тесты на коронавирус подтвердились у 49 человек, в Ингушетии – у 16, в Кабардино-Балкарии – у 15, в Карачаево-Черкесии – у 12, в Северной Осетии – у шести, а в Чечне – у пяти.

Общее число зараженных в СКФО с начала пандемии достигло, таким образом, 40 447. При этом Дагестан с 9714 зараженными лидирует в округе по этому показателю. В Ставропольском крае общее число случаев заражения достигло сегодня 9388, в Кабардино-Балкарии – 6127, в Северной Осетии – 4630, в Карачаево-Черкесии – 4551, в Ингушетии – 3885, в Чечне – 2152.

Из общего числа зараженных в округе излечены уже 33074 человека, и симптомы коронавирусной инфекции наблюдаются сегодня у 6466 пациентов. По числу активных больных в округе лидируют Ставропольский край (2847) и Карачаево-Черкесия (1127). В Чечне активных больных 695, в Ингушетии – 535, в Дагестане – 529, в Северной Осетии – 396, а в Кабардино-Балкарии – 337.

По данным на 1 января, крупнейший по численности населения регион СКФО – Дагестан, где жили 3,11 млн человек, на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни составляло 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, информирует сайт Росстата.

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