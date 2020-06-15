Парад Победы отменен в Пятигорске

15 июня 2020, 14:09

Не проводить в этом году Парад Победы решили власти Пятигорска из-за неблагоприятной эпидемической ситуации: с начала пандемии в городе выявлено 430 случаев заражения коронавирусом, 10 человек скончались.

Как писал "Кавказский узел", к 15 июня в Ставропольском крае заражение коронавирусом подтверждено у 3759 человек, суточный прирост составил 82 случая. 70 пациентов скончались.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

24 июня в Пятигорске из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса не будет проводиться Парад Победы, решение об этом принято на совещании в мэрии города, сообщила сегодня пресс-служба администрации Пятигорска. Отменить массовое мероприятие в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне рекомендовало территориальное отделение Роспотребнадзора. "К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе, несмотря на некоторую позитивную динамику, все еще остается неблагоприятной", - говорится в сообщении на официальном портале города-курорта.

На 15 июня в Пятигорске зафиксированы 430 случаев заражения коронавирусом, 188 пациентов выздоровели, умерли 10 человек, отмечается в статистических данных, опубликованных на портале Пятигорска.

Важно сохранить здоровье ветеранов, заявил председатель пятигорского городского Совета ветеранов Николай Лега. "Наши ветераны - это самое бесценное, что нам оставила Великая Победа. Мы должны уберечь их от любых рисков", - цитирует его пресс-служба мэрии.



Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".