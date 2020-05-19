Жители Пятигорска указали на приоритетные задачи нового мэра

19 мая 2020, 22:15

Мэром Пятигорска избран Дмитрий Ворошилов, за него проголосовали 24 из 30 депутатов заксобрания. Выборы прошли без конкурентной борьбы, отметили ставропольские эксперты. Жители города сочли экономические и экологические проблемы приоритетными для нового мэра.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая конкурсная комиссия отобрала троих кандидатов на пост мэра Пятигорска. Претендентами по итогам отбора стали заместители мэра Дмитрий Ворошилов и Денис Бельчиков, а также бизнесмен Олег Шпунт.

16 апреля в Пятигорске в связи с распространением коронавируса был введен карантин, а мэр Андрей Скрипник - уволен. Его место занял Лев Травнев. Уже через шесть дней Травнев оставил этот пост, а 26 апреля был арестован по делу о превышении должностных полномочий.

По итогам голосования, которое состоялось сегодня на внеочередном заседании городской думы, мэром Пятигорска избран Дмитрий Ворошилов, его кандидатуру поддержали 24 из 30 депутатов, сообщила и.о. пресс-секретаря главы городской администрации Екатерина Макагон.

"Оппонент Ворошилова Олег Шпунт набрал четыре голоса; за третьего кандидата, Дениса Бельчикова, не проголосовал ни один депутат", - сказала Макагон корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что "голосование прошло в рабочей обстановке, без скандалов".

Эксперты объяснили проволочки с выбором мэра поиском компромисса

Опрошенные "Кавказским узлом" ставропольские эксперты отметили, что не ожидали реальной политической борьбы за пост мэра Пятигорска. По мнению политолога и журналиста Антона Чаблина, рядовые жители города от смены мэра реальных изменений не ощутят.

"Вряд ли что-то изменится для рядового обывателя. Команда останется та же. Относительно того, почему голосование было перенесено на неделю – можно лишь догадываться. Видимо, федералы с местными все же договорились относительно поддержки Ворошилова. Но я думаю, для Пятигорска это даже хуже", - сказал эксперт.

Он предположил, что "были некие обещания, которыми теперь Ворошилов связан по рукам и ногам". "Не исключаю прихода каких-то крупных "инвесторов" в город вопреки интересам жителей, но в угоду кланам, которые все-таки были сначала против назначения Ворошилова, а теперь вдруг стали за него", - считает Чаблин.

Выборы мэра Пятигорска затянулись – Ворошилов мог быть утвержден в должности еще на прошлой неделе, отметил координатор Центра гражданских инициатив Северокавказского федерального округа Валерий Ледовской.

"Какой уровень вмешался (в выборный процесс, - прим. "Кавказского узла"), сложно предполагать. Но очевидно, что не был достигнут окончательный консенсус. Так как это лишь формально выборы, то сначала принимается решение, потом проводится конкурс", - сказал Ледовской.

Основной проблемой, которую придется решать новому главе города, Ледовской считает психологическое состояние населения. "Это основной пункт, надо выводить людей на позитив. Также необходимо решение финансово-экономических проблем, частичное снятие ограничений при сохранении необходимого уровня биологической безопасности. Такие решения разрабатывать и принимать сложно, но с каждым днём всё необходимее", - сказал он.

Количество инфицированных коронавирусом на Ставрополье увеличилось на 70 и к 19 мая достигло 1600. Скончался 31 человек, в том числе трое за последние сутки. Выздоровели за период пандемии 562 человека, свидетельствуют данные правительственного сайта "Стопкоронавирус.рф" по состоянию на 21.30 мск. Ставропольский край занимает последнее место по количеству заражений на 100 тысяч населения - 57,07.

Представители фракций в гордуме в комментариях корреспонденту "Кавказского узла" отказали, пояснив, что отношение руководства партий к результатам выборов пока не сформировано.

Жители Пятигорска пожаловались на экономические проблемы из-за карантина

Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители среди основных проблем города назвали экономическую и экологическую ситуацию.

"Пятигорск – курортный город, и ослабь взгляд – растащат каждый метр золотой земли. Новому мэру необходимо обратить внимание на проблемы экологии и застройки города, учесть пожелания местных граждан", - считает пенсионерка Наиля.

"Сегодня в городе наблюдается низкий уровень заработных плат сотрудникам, вовлеченным в сферы услуг. Например, парикмахеры, официанты, таксисты – люди очень небогатые, отложить деньги невозможно. Необходимы какие-то социальные пособия, возможно, налоговые льготы", - сказала официантка в ресторане Мария.

О негативном влиянии на экономическую ситуацию пандемии коронавируса заявила владелица ресторана Загида. "На работу сферы услуг сильно повлияла пандемия коронавируса. Моё кафе не работало два месяца, потери катастрофические! Я никого не уволила, но ряд сотрудников получали меньше денег – это те люди, кто не работал. Ресторан работал навынос, что хоть как-то поддерживало нас на плаву", - посетовала женщина.

Местной жительнице Елене пришлось закрыть свою парикмахерскую: "Моя парикмахерская закрылась и больше не откроется. Коронавирус нас убил. Нет денег на аренду. Люди разошлись".

Хозяин одной из автомобильных заправок Алексей утверждает, что двухмесячный карантин почти разорил его бизнес. "Сейчас надеюсь на налоговые каникулы. Какие-то послабления от властей! Представьте себе – закрывается колонка, за ней перестают работать перевозчики бензина, затем поставщики. И это не считая сотрудников колонки. Много людей теряет работу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Владелец спортзала Игорь рассказал, что в городе остро стоит проблема экологии – до сих пор нет точных данных о строительстве нитроцеллюлозного завода в Лермонтове, возведение которого негативно отразится и на Пятигорске.

"Это общая проблема, которая должна решаться и мэром Пятигорска. Расстояния у нас маленькие, и один завод неизменно убьет природу везде. У нас много пансионатов, станут ли люди приезжать, если тут будет химпром?!" - отметил он.

17 декабря 2019 года около 150 противников строительства нитроцеллюлозного завода вышли на митинг в Лермонтове. Они потребовали отставки главы городской администрации Станислава Полуляха и его заместителя. Мэр утратил доверие горожан, когда не вынес вопрос о заводе на общественное обсуждение, поэтому лермонтовцы не верят заявлениям инвестора и властей о переносе строительства и требуют документальных подтверждений, заявили организаторы митинга.

IT-специалист Дмитрий рассказал, что за время пандемии продолжал работать из дома и в деньгах не потерял: "Я, честно говоря, не ощутил самоизоляции. Заказы как были, так и есть".

Прораб Владимир призвал поддержать строительную сферу: "Строительство – это двигатель экономики. Тут и металл, и бетон, и перевозки. Много чего. Надо как можно скорее вернуться к работе – иначе могут посыпаться целые отрасли".

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