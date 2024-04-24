24 апреля 2024, 02:29

Ставрополец задержан за попытку поджога военкомата

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За попытку поджога военкомата в Ставрополе задержан мужчина. Мошенники оформили на него три кредита и пообещали списать долги после поджога, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров 23 апреля в своем телеграм-канале рассказал о мужчине, который пытался поджечь военкомат.

По словам Владимирова, инцидент произошел в Ставрополе 22 апреля, подозреваемый установлен и задержан. Пострадавших и повреждений нет. "Предварительно, действиями мужчины управляли телефонные мошенники, явно, что дело не обошлось без украинских спецслужб. Негодяи смогли убедить ставропольца в том, что они способны "спасти" его сбережения. К сожалению, он им поверил", - говорится  в публикации.

На видео Владимиров уточнил, что задержанный - фактически пенсионер, он бросил в здание военкомата коктейль Молотова. По его словам, мошенники трижды обманули его. "Он взял на себя три кредита. Потом они ему пообещали, представившись сотрудниками правоохранительных органов, что можно спокойно вернуть себе эти деньги и попросили его бросить в военкомат коктейль", - заявил губернатор.

По его словам, мужчине вызвали такси, но правоохранители все равно его задержали через шесть часов.

Как писал "Кавказский узел", волна поджогов военкоматов была зафиксирована в России после объявления частичной мобилизации в 2022 году. 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. 

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Примечание:

"Видео по делу Паскаря вошло в противоречие с версией следствия о теракте", "Дошло до суда дело о поджоге архива ФСИН в Новокубанске", "Ставрополец заподозрен в попытке поджога военкомата в Минеральных Водах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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