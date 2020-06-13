Пользователи соцсети поддержали закрытое после визита силовиков махачкалинское кафе

13 июня 2020, 16:11

Закрытие кафе "Дом 15" в Махачкале, посетителей которого задержали за нарушение режима самоизоляции, вызвало сожаление пользователей Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня более 20 посетителей кафе "Дом 15" были доставлены в отдел полиции, на них составили протоколы о нарушении режима самоизоляции. Задержанные пожаловались на грубое обращение со стороны сотрудников правоохранительных органов. После этого кафе временно прекратило работу, его сотрудникам сократили зарплату. Представитель кафе пояснил, что оно работало на вынос, но клиенты в большом количестве собрались во дворе.

31 марта в Дагестане был объявлен режим самоизоляции, который предусматривает запрет на передвижение, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Согласно указу главы Дагестана Владимира Васильева, с 30 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике временно приостановлена работа банкетных залов, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Публикация о закрытии кафе, сделанная на странице кафе "Дом 15" в соцсети Instagram, собрала сочувственные комментарии пользователей. "Я/мы дом15", - написал в поддержку кафе ispanskiy___letchik, собрав 28 "лайков".

"А я так обрадовалась, что вы открылись", - выразила сожаление _puma_999. "Помним.Любим.Скорбим", - написал mollyxzz, собрав девять "лайков". Ее комментарий собрал три "лайка". "Я грущу", - высказался пользователь goryacheeserdcee.

"Я и не знал о существовании вашего заведения. Теперь обязательно приду", - отметил phyto_chemic, комментарий которого собрал пять "лайков"

К 16.11 мск 13 июня эта публикация, сделанная 8 июня, собрала 640 "лайков" и 74 комментария.

Дагестан занимает седьмое место в России по числу заболевших коронавирусом (6463 на 10.45 мск 13 июня) и четвертое - по числу умерших (их на сегодня 313) от этой инфекции, следует из данных, опубликованных на сайте "Стопкоронавирус", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

Согласно карте готовности к выходу из ограничительных мероприятий, размещенной на сайте "Стопкоронавирус", Дагестан является одним из немногих российских регионов, где ограничения совсем или почти совсем не ослаблялись. На юге России такая же ситуация только в Карачаево-Черкесии. "Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием", - указано на сайте.

Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".