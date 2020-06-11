Кафе в Махачкале приостановило работу после задержания посетителей

11 июня 2020, 20:17

Махачкалинское кафе "Дом 15" временно прекратило работу после массового задержания клиентов, поскольку работа только на доставку для него нерентабельна. Возобновить работу в обычном режиме заведениям общепита пока не разрешено, и владельцы кафе сократили зарплаты сотрудникам.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июня силовики появились в кафе "Дом 15" в Махачкале, потребовав от посетителей встать и собраться под навесом. Более 20 посетителей заведения были доставлены в отдел полиции, на них составили протоколы о нарушении режима самоизоляции. Задержанные пожаловавшись на грубое обращение со стороны сотрудников правоохранительных органов.

С 28 марта в Дагестане действует запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты точки розничных продаж, за исключением продовольственных магазинов и аптек, не работают салоны красоты, торговые центры, бассейны, бани, рынки, кафе и рестораны. 31 марта в Дагестане был объявлен режим самоизоляции, который предусматривает запрет на передвижение, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сотрудники полиции в Дагестане периодически проводят проверки открытых пунктов общепита, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД республики. "Такая работа проводится ежедневно. Проверяются только те места досуга и общепита, которые принимают у себя посетителей", - отметили в ведомстве.

По его информации, помимо махачкалинского кафе "Дом 15" на этой неделе были проверены один пивной бар, кальянная и другие заведения.

"По итогам проверки кафе "Дом 15" было составлено порядка 20 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения – прим. "Кавказского узла")", - сообщил представитель республиканского МВД.

Извещение с просьбой явиться в суд для рассмотрения административного протокола никому из доставленных из кафе "Дом 15" пока еще не пришло, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из посетительниц кафе.

"Нас всех продержали в отделе полиции меньше трех часов. Кого-то отпустили без составления протокола, а кому-то их не вручили после составления", - пояснила она.

Махачкалинское кафе "Дом 15" приостановило работу после массового доставления своих посетителей в отдел полиции. Работа кафе возобновится после снятия всех ограничений, введенных в связи с пандемией, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель заведения.

"В том, что произошло, возможно, есть и наша вина. Мы объявили, что работаем только на вынос, но, несмотря на режим самоизоляции, к нам приходило большое количество людей. В городе закрыты парки, аллеи, [людям] не разрешают находиться в них и поэтому наши посетители решили проводить время на территории нашего заведения, так как тут много зелени. Мы убрали столы, стулья, но люди размещались там, где им удобно, чтобы находиться на свежем воздухе. Посетителей было много, персонал не успевал просить каждого не задерживаться надолго. Мы были не правы, что людям разрешили сидеть. Других нарушений у нас не было", - сказал он.

Решение о приостановке работы вызвано тем, что принимать заказы только на доставку нерентабельно. "Нас закрываться никто не обязывал, но принимать заказы только на доставку для нас невыгодно, нерентабельно. Поэтому мы решили дождаться, когда снимут все ограничения. Как только закончится изоляция, тогда продолжим работу", - заверил представитель заведения.

Согласно пункту 2 "в" указа главы Дагестана Владимира Васильева о введении режима повышенной готовности от 18 марта 2020 года (в редакции от 31 марта 2020 года) с 30 марта 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике временно приостановлена работа банкетных залов, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Заведения общепита потеряли выручку из-за пандемии

Основатель сети ресторанов "Гамбит" Арсен Гаджиев закрыл все заведения для посетителей после введения в Дагестане специального режима и принимает только заказы на доставку. Количество заказов и выручка сократились в разы, отметил он.

"В самом начале я поставил перед командой задачу физически выжить. Вторая задача - прокормить наши семьи в условиях, когда закрыты все наши кафе. У нас и до эпидемии была доставка еды, поэтому нам было немного легче. Всю прибыль, которую мы получаем в это время, мы распределяем между всеми работниками, в том числе и сотрудниками зала, которые вынуждены оставаться дома. От какой-то части зарплаты пришлось отказаться сотрудникам, я внес еще и собственные средства. Общими силами держимся", - рассказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Владельцы ресторанов пока не знают, когда им разрешат возобновить работу в обычном режиме. "Предварительно пока известно, что с 15 июня могут разрешить принимать гостей на летних верандах. У заведений нашей сети есть одно кафе с летними кабинками, сейчас мы готовим их к открытию. Когда сможем открыть остальные стационарные заведения, пока не известно. Для этого необходимо перейти на третью стадию снятия ограничений, но это все зависит от статистики заболеваемости, рекомендации Роспотребнадзора и ответственности самих людей", - отметил он.

Ресторан "Орота" также работает только на доставку еды на дом или офис. Сотрудница заведения отметила, что "серьезной торговли в последнее время нет".

Безработные жители Дагестана пытаются устроиться в службу доставки

После ограничения на посещения кафе и ресторанов значительно увеличилось число заказов еды на дом, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в компании по заказу и доставке готовой еды "Едостав".

"Изначально вся работа была построена онлайн - заказы оформлялись на сайте или в приложении без участия сотрудников с нашей стороны, и большая часть внутренних бизнес-процессов была автоматизирована. Часть сотрудников с первого дня работали удаленно, то есть для них это было обычным делом. Конечно, кризис, связанный с коронавирусом, коснулся самих заказов, их количество увеличилось и стало равным количеству заказов в выходные или праздничные дни. Обычно в такие дни заказов всегда больше примерно на 20-50%. Резкий рост был особенно в первые неделю-две, далее пошёл небольшой спад. Первую неделю самоизоляции люди восприняли действительно как выходные, заказывали еду, отдыхали, но затем деньги начали заканчиваться", - отметил представитель компании.

Он добавил, что резко увеличился запрос на доставку продуктов питания. "В принципе увеличился спрос на всё с доставкой. Слово "онлайн" стало на слуху, доставкой продуктов или еды начали пользоваться даже те, кто и не предполагал, что когда-либо воспользуется таким сервисом, но обстоятельства вынудили их. Например, те, кто мог официально продолжать работать, раньше могли обедать в близлежащих кафе, но во время самоизоляции им приходилось пользоваться доставкой еды на работу", - говорит он.

Количество обращений к сервису со стороны кафе и ресторанов тоже выросло. "Обращались даже те заведения, которые в обычное время отказывались работать с нами по своим причинам. "Едостав", конечно, принимал всех желающих. Мы начали подключать заведения общепита в ускоренном режиме, подключили к работе дополнительный персонал из числа своих же сотрудников, работы было очень много. Плюс ко всему было принято решение подключать к сервису не только предприятия общепита, но и супермаркеты, аптеки и другие магазины товаров народного потребления и мелкой электроники, детского питания. Мы предоставляли площадку для онлайн-торговли многим фирмам, которым пришлось закрыться, но у них была возможность продолжать торговать онлайн", - сообщили в компании.

Во время пандемии коронавируса увеличилось и количество запросов на трудоустройство - люди, оставшиеся без заработка, хотят устроиться на работу курьерами и операторами.

"Обращались бывшие менеджеры, продавцы, таксисты, фотографы и другие. Они все потеряли работу и готовы были сменить род деятельности. Некоторых мы приняли на работу, некоторых мы направили на работу к нашим партнерам - кафе и ресторанам, но и у них самих были нелёгкие времена. Конечно, всех трудоустроить не удалось, запросы превысили предложение во много раз. Заявки на работу поступают и по сей день", - заключил представитель компании.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".