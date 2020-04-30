Карантин по коронавирусу на Кубани продлен до 12 мая

30 апреля 2020, 16:53

Динамика распространения COVID-19 в Краснодарском крае не позволяет отказаться от введенных ограничений, заявил губернатор. Отсрочка туристического сезона грозит непоправимым ущербом, признал глава региона.

Как писал "Кавказский узел", жителям Краснодарского края с 31 марта запрещено покидать свои дома, передвижение на личном автотранспорте возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений. Для патрулирования улиц и территорий общего пользования муниципальных образований были созданы мобильные отряды самоконтроля, в состав которых наряду с полицейскими входят казаки. Жители края осознают важность карантина, но к мобильным группам относятся настороженно.

Кубань является лидером в ЮФО по общему числу случаев инфицирования и занимает по этому показателю седьмое место среди российских регионов. Число умерших в Краснодарском крае к сегодняшнему дню выросло до 20. По этому показателю Кубань уступает в России только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

Решение о продлении режима самоизоляции до 12 мая губернатор Кубани Вениамин Кондратьев озвучил сегодня перед заседанием краевого оперативного штаба. При этом он указал на рост числа зараженных коронавирусом. "В этой ситуации отказываться от карантинных мер невозможно. Уже 1017 больных прошли по нашим улицам, взялись за ручки дверей. И можно представить, каких масштабов достигнет заболеваемость, если мы не предпримем решительных мер", - пояснил Кондратьев.

При этом он заверил, что ужесточения карантина тоже не будет. С 10.00 до 16.00 сохранится "беспропускное окно" для передвижения внутри муниципалитетов, а парки, скверы, набережные, места отдыха и прогулок по-прежнему будут закрыты, отметил губернатор. Общественный транспорт, как и раньше, будет ходить только утром и вечером, добавил Вениамин Кондратьев.

Сотрудники краевой администрации в ответ на вопрос Кондратьева заверили, что большинство аптек будут обеспечены медицинскими масками. "Раньше мы просили граждан надеть маску, выходя на улицу, теперь мы этого требуем", - указал губернатор.

Запрет на бронирование проживания для туристов сохранится до 1 июня. "Насколько мы сможем выйти из режима развития заболевания и нормально провести курортный сезон, зависит от наших общих усилий", - процитировал главу региона "Югополис".

Кондратьев несколько раз подчеркнул, что туристический сезон должен стартовать 1 июня. "Иначе это может быть непоправимый ущерб, в том числе для санаторно-курортной отрасли", - привело слова губернатора кубанское издание "Юга".

Напомним, что карантинные меры на Кубани были ослаблены 13 апреля. Появилось "беспропускное окно", а родителям с маленькими детьми разрешили гулять вдоль многоквартирных домов вне игровых площадок с соблюдением социальной дистанции. Власти также пообещали открыть часть продуктовых рынков, но, по мнению пользователей соцсетей, поставили невыполные условия для этого.

К сегодняшнему дню число случаев заражения в Краснодарском крае достигло 1017, увеличившись за сутки на 66. При этом 20 человек скончались, продолжают болеть 746 человек, говорится на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, что предпринять для предотвращения заражения коронавирусом, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".