29 апреля 2020, 22:10

Больница в кубанском поселке закрыта на карантин из-за коронавируса

47 пациентов и врачей двух отделений Северской центральной районной больницы в поселке Ильский изолированы после того, как в медучреждении был выявлен случай заражения коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", Кубань остается лидером в ЮФО по общему числу случаев инфицирования - по данным на сегодня их там 951. Число умерших в Краснодарском крае к сегодняшнему дню выросло до 20. По этому показателю Кубань уступает в России только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. 

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сегодня в поселке Ильский "закрылось на карантин подразделение Северской центральной районной больницы в связи с выявлением одного случая коронавируса среди пациентов", сообщил оперативный штаб Краснодарского края на своей странице в Instagram.

Закрыты терапевтическое отделение №2 и отделение паллиативной помощи, где в изоляции находятся 30 пациентов и 17 сотрудников отделений, говорится в сообщении. У всех пациентов и сотрудников взяли анализы на коронавирусную инфекцию, их состояние удовлетворительное, они обеспечены горячим питанием, сообщили в штабе.

Заболевший коронавирусом переведен для дальнейшего лечения в городскую больницу Горячего Ключа, следует из сообщения.

Советы специалистов о том, что предпринять для предотвращения заражения коронавирусом, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

"Кавказский узел" также писал, что с 16 апреля был объявлен двухнедельный карантин в Краснодарской больнице скорой помощи из-за того, что коллектив медучреждения заразился коронавирусной инфекцией от пациентки.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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