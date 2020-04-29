Больница в кубанском поселке закрыта на карантин из-за коронавируса

29 апреля 2020, 22:10

47 пациентов и врачей двух отделений Северской центральной районной больницы в поселке Ильский изолированы после того, как в медучреждении был выявлен случай заражения коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", Кубань остается лидером в ЮФО по общему числу случаев инфицирования - по данным на сегодня их там 951. Число умерших в Краснодарском крае к сегодняшнему дню выросло до 20. По этому показателю Кубань уступает в России только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сегодня в поселке Ильский "закрылось на карантин подразделение Северской центральной районной больницы в связи с выявлением одного случая коронавируса среди пациентов", сообщил оперативный штаб Краснодарского края на своей странице в Instagram.

Закрыты терапевтическое отделение №2 и отделение паллиативной помощи, где в изоляции находятся 30 пациентов и 17 сотрудников отделений, говорится в сообщении. У всех пациентов и сотрудников взяли анализы на коронавирусную инфекцию, их состояние удовлетворительное, они обеспечены горячим питанием, сообщили в штабе.

Заболевший коронавирусом переведен для дальнейшего лечения в городскую больницу Горячего Ключа, следует из сообщения.