Супруг Эськовой добился ее возвращения домой

Жительницу Сочи Ольгу Эськову выписали из психиатрического диспансера и зачли пребывание там в срок административного ареста за проукраинский комментарий. Муж Ольги, который обращался с жалобами во множество ведомств, рассказал, что ему сообщили об уголовном деле против супруги.

"Кавказский узел" писал, что 51-летняя Ольга Эськова из Сочи была задержана 10 июля. Суд приговорил ее к 15 суткам ареста за проукраинский комментарий в Telegram, но после пяти суток в спецприемнике она была переведена в психоневрологический диспансер. Родственникам Эськовой сообщили, что она совершила попытку суицида. После окончания срока ареста женщину не выпустили из психиатрической лечебницы. Супруг жительницы Сочи Ольги Эськовой направил жалобу главе СКР. Силовики намерены вернуть ее в изолятор для отбывания оставшихся 10 суток ареста, сообщил он, отметив, что врачи не дали рекомендаций по режиму содержания и лечения, а Ольга испытывает сильный стресс из-за возможности вновь оказаться в изоляторе.. Арест Эськовой обжалован. В жалобе женщина заявила о недопуске адвоката и давлении на нее.

Женщина провела месяц в изоляторе и психоневрологическом диспансере после комментария в поддержку Украины в соцсети. 12 августа жительницу Сочи Ольгу Эськову, обвинённую по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ в «пропаганде или публичной демонстрации нацистской атрибутики или иной запрещённой символики», выписали из психоневрологического диспансера (ПНД) и зачли срок её пребывания там в наказание.

Супруг Ольги, Эдуард Эськов, рассказал, что в период её нахождения в изоляторе и больнице ему пришлось обращаться в прокуратуру, УВД, суд, ИВС и ПНД, чтобы «с супругой ничего не случилось». «Я провёл не одну бессонную ночь, готовя жалобы во все инстанции. Ситуация была критическая», — сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

По его словам, они с Ольгой опасались, что её вновь вернут в изолятор, где и произошла попытка самоубийства. Эськов обращался к руководству ИВС и в апелляцию с просьбой зачесть оставшиеся десять суток наказания как срок, проведённый в закрытом отделении ПНД, чтобы избежать повторного попадания в ИВС.

Срок ареста Эськовой заканчивался 25 июля, но, как рассказал её супруг, врачи ПНД и сотрудники ИВС долго не сообщали, когда и при каких условиях её отпустят.

«Мне говорили, что советуются с “кураторами” — я понял, что это сотрудники ФСБ. Без них они не могли решить, закрывать ли Ольгу в ИВС на 10 суток или зачесть пребывание в ПНД», — сообщил он.

В итоге 12 августа женщину выписали домой, не возвращая в изолятор. Эдуард Эськов уточнил, что дежурная часть ИВС и врачи ПНД подтвердили: срок наказания считается полностью отбытым.

Двумя днями ранее, по словам Эдуарда, его предупредили, что после выписки Ольгой займутся сотрудники полиции «в рамках уголовного дела». "Какого именно дела, и что она могла совершить, находясь месяц в двух закрытых учреждениях, мне не сообщили", — сказал он.

По словам её мужа, Ольга выглядит крайне уставшей и нуждается в сне и восстановлении после пережитого и лечения в ПНД. На поданные в СКР, прокуратуру, МВД и Росздрав жалобы Эдуард Эськов пока не получил ни одного ответа. Апелляция по её делу также ещё не назначена к рассмотрению.

"Я очень устала и хочу отдохнуть", - сказала Ольга Эськова корреспонденту "Кавказского узла".

