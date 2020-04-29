Кубань осталась первой по числу смертей от коронавируса в ЮФО

29 апреля 2020, 16:10

Число умерших пациентов с COVID-19 в Южном федеральном округе достигло 41, из них 20 скончались в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", к 27 апреля общее число умерших от коронавируса в регионах Южного федерального округа достигло 39. 28 апреля о новых смертях в регионе не сообщалось.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К сегодняшнему дню число умерших в Краснодарском крае выросло до 20. По этому показателю Кубань уступает в России только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. В Ростовской области число летальных исходов достигло трех.

В остальных регионах ЮФО статистика по умершим не изменилась. К 10.45 мск 29 апреля в Волгоградской области скончались восемь зараженных COVID-19, в Астраханской - четыре, в Адыгее и Калмыкии - по три, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". За все время эпидемии в Южном федеральном округе зафиксирована 41 смерть.

Кубань остается лидером в ЮФО и по общему числу случаев инфицирования - по данным на сегодня, их там 951. Отметим, что Краснодарский край является самым многонаселенным регионом Южного федерального округа - по данным Росстата на 1 января 2020 года, там проживают 5,67 млн человек. В Ростовской области население составляет 4,197 млн, в Волгоградской области - 2,491 млн, в Астраханской области - 1,005 млн, в Адыгее - 463 тысячи, а в Калмыкии - 271 тысяча человек, сообщается на сайте Росстата.

Такое же, как в Краснодарском крае, число умерших от коронавируса зафиксировано в Ингушетии - лидере среди регионов СКФО по этому показателю.

Советы специалистов о том, что предпринять для предотвращения заражения коронавирусом, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".