Калмыкия стала лидером по заболеваемости коронавирусом в ЮФО

29 апреля 2020, 15:43

Число инфицированных COVID-19 в Южном федеральном округе выросло за сутки на 229. В Калмыкии на каждые 100 тысяч жителей в четыре раза больше зараженных, чем в Краснодарском крае, который лидирует по абсолютному числу таких пациентов.

"Кавказский узел" сообщал, что лидером по общему числу зараженных в ЮФО является Краснодарский край. При этом по новым случаям заражения Кубань 27 и 28 апреля опережала Ростовская область.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах сообщается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Согласно данным Роспотребнадзора, наибольшее число новых случаев зафиксировано в Ростовской области – 86. В Краснодарском крае их 63, в Астраханской области – 44, в Волгоградской области и Калмыкии – по 16. Наименьший прирост в Адыгее, где подтверждены только четыре новых случая COVID-19, следует из данных на сайте Роспотребнадзора от 10.50 мск.

Таким образом, число новых случаев заражения составляет 229, что выше данных на 28 и 27 апреля. Напомним, что к 26 апреля в регионах Южного федерального округа было зарегистрировано 273 новых случая заражения коронавирусом, к 27 апреля – 193, к 28 апреля – 165.

К 10.45 мск 29 апреля Краснодарский край продолжает лидировать по абсолютному числу инфицированных - там подтвержден 951 случай. По этому показателю Кубань остается на седьмом месте среди субъектов РФ. В Ростовской области 864 пациента с коронавирусом, в Астраханской области - 350, в Волгоградской области – 313, в Калмыкии – 183. Наименьшие показатели в Адыгее – 154, следует из таблицы на правительственном сайте "Стопкоронавирус". Следовательно, общее число зараженных в ЮФО достигло 2815.

Отметим, что по числу зараженных на 100 тысяч населения на Кубани один из самых низких показателей по всему Южному федеральному округу – 16,76. Ниже только в Волгоградской области – 12,57. В Ростовской области – 20,58, в Адыгее – 33,26, в Астраханской области – 34,8. По этому показателю с большим отрывом от других регионов ЮФО лидирует Калмыкия – там 67,49 зараженных на 100 тысяч населения.

По данным Росстата на 1 января 2020 года, в Краснодарском крае проживает 5,67 млн человек. Население Ростовской области составляет 4,197 млн человек, в Волгоградской области – 2,491 млн, в Астраханской области – 1,005 млн, в Адыгее – 463 тысячи, а в Калмыкии – 271 тысяча человек, указано в публикации на сайте Росстата.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Врачи про коронавирус: что делать?" с советами специалистов о том, как избежать заражения. Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приводится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".