Ростовская область сохранила лидерство в ЮФО по приросту зараженных COVID-19

28 апреля 2020, 18:20

Максимальное число инфицированных коронавирусом в регионах Южного федерального округа зафиксировано на Кубани, но по новым случаям заражения ее второй день опережает Ростовская область.

"Кавказский узел" информировал, что к 26 апреля в регионах Южного федерального округа было зарегистрировано 273 новых случая заражения коронавирусом, а за следующие сутки - только 193. Лидерство по общему числу зараженных сохраняет Краснодарский край.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах сообщается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Согласно данным Роспотребнадзора, наибольшее число новых случаев зафиксировано в Ростовской области - 64. В Краснодарском крае их 51, в Волгоградской области - 25, в Калмыкии - 9, в Адыгее и Астраханской области - по восемь, говорится в публикации на сайте ведомства от 11.00 мск. Следовательно, число новых случаев заражения составляет 165, что на 28 ниже, чем за предыдущие сутки.

По состоянию на 10.50 мск 28 апреля, Краснодарский край остается лидером по общему числу инфицированных в федеральном округе - там 888 случаев. По этому показателю Кубань занимает седьмое место среди субъектов РФ. В Ростовской области 778 пациентов с коронавирусом, в Астраханской области - 306, в Волгоградской области – 297, в Калмыкии – 167. Меньше всего зараженных в Адыгее – 150, следует из данных на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". Таким образом, общее число зараженных в ЮФО достигло 2586.

Распределение регионов ЮФО по числу зараженных совпадает с их распределением по численности населения. По данным Росстата, к 1 января 2020 года Краснодарский край был самым многонаселенным в Южном федеральном округе - там проживали 5,67 млн человек. В Ростовской области жили 4,197 млн, в Волгоградской области - 2,491 млн, в Астраханской области - 1,005 млн, в Адыгее - 463 тысячи, а в Калмыкии - 271 тысяча человек, указано в публикации на сайте Росстата.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Врачи про коронавирус: что делать?" с советами специалистов о том, как избежать заражения. Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приводится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".