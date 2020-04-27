Волгоградская область стала лидером по числу новых смертей от коронавируса в ЮФО

27 апреля 2020, 17:32

Наибольшее число из 39 умерших от COVID-19 в Южном федеральном округе зафиксировано в Краснодарском крае, однако первой по числу умерших за сутки оказалась Волгоградская область.

Как информировал "Кавказский узел", по состоянию на вечер 26 апреля общее число умерших от коронавируса в регионах Южного федерального округа составляло 36.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За 26-27 апреля число смертей в Волгоградской области достигло восьми, а в Ростовской области увеличилось с одной до двух.

В остальных регионах статистика по умершим осталась прежней. По данным на 10.50 мск 27 апреля лидером в Южном федеральном округе остается Краснодарский край, где скончались 19 пациентов с COVID-19. В Астраханской умерли четыре человека, в Адыгее и Калмыкии - по три, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". Таким образом, за все время эпидемии в Южном федеральном округе зафиксировано 39 смертей.

Кубань остается лидером и по общему числу инфицированных - по данным на сегодня, их там 837. Однако наибольший прирост случаев заражения за сутки зафиксирован в Ростовской области.

Отметим, что Краснодарский край является самым многонаселенным регионом Южного федерального округа - по данным Росстата на 1 января 2020 года, там проживают 5,67 млн человек. В Ростовской области проживают 4,197 млн, в Волгоградской области - 2,491 млн, в Астраханской области - 1,005 млн, в Адыгее - 463 тысячи, а в Калмыкии - 271 тысяча человек, сообщается на сайте Росстата.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".