Очереди вновь выстроились у Крымского моста

Со стороны Тамани проезда по Крымскому мосту ждут 1290 машин, время ожидания более трех часов. Со стороны Керчи пробка меньше, в ней стоят 33 автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", утром 10 августа 945 автомобилей ожидали в Краснодарском крае проезда по Крымскому мосту.

По данным на 7.00 мс очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1290 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 330 транспортных средств. Время ожидания около часа, сообщил сегодня оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Как следует из сообщений, очередь стала расти с двух часов ночи, до этого очереди на пунктах пропуска были вечером 10 августа. Так, на 18.00 со стороны Керчи в очереди стояли 495 автомобилей. После проезд был свободный.

О заторах сообщили сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат".

"Со стороны Керчи подъехали в 6:00,выехали с досмотра 6:50", - написала Юлия Кулешова.

"В 5:45 встали в пробку 7:30 проезжаем мост", - сообщила Горлова.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.