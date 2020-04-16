Больница скорой помощи закрыта в Краснодаре после массового заражения коронавирусом

16 апреля 2020, 22:19

Двухнедельный карантин объявлен в Краснодарской больнице скорой помощи из-за того, что коллектив медучреждения заразился коронавирусной инфекцией от пациентки.

Как писал "Кавказский узел", к 16 апреля Краснодарский край занимал восьмую позицию по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди российских регионов. Число зараженных к этому дню достигло 260, излечившихся - 48, трое скончались.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа.

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи закрыта на карантин с сегодняшнего дня на 14 дней по постановлению главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю, сообщил краевой оперативный штаб на своей странице в Instagram, которая насчитывает 25,9 тысяч подписчиков. Такое решение было принято из-за групповой заболеваемости коронавирусом сотрудников лечебного учреждения, отмечается в сообщении в штабе.

Коллектив больницы заразился коронавирусной инфекцией от 78-летней пациентки отделения травматологии. Она поступила в медучреждение с закрытым переломом беда, а через несколько дней у неё появились признаки респираторной инфекции, компьютерная томография подтвердила двухстороннюю пневмонию. Ее перевели в инфекционную больницу Краснодара, а отделение травматологии было закрыто на карантин. Пациентка через несколько дней скончалась.

После этого тесты на коронавирус стали подтверждаться у медперсонала во всей больнице. Сейчас медучреждение приостановило прием пациентов, персонал и пациенты находятся в медучреждении круглосуточно, информировал штаб. Количество выявленных случаев инфицирования в медучреждении не указывается.

Служба скорой медицинской помощи, входящая в структуру больницы, работает в прежнем режиме, отмечается в сообщении.

На сайте управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю информации о карантине в больнице по состоянию на 22.00 мск сегодня нет.

Напомним также, что с 31 марта передвижение на личном автотранспорте в Краснодарском крае возможно только по спецразрешению. Созданы мобильные отряды самоконтроля для патрулирования улиц и территорий общего пользования муниципальных образований. С введением карантина на въезде в Краснодар были установлены заградительные посты, через которые не пропускают людей с регистрацией в других городах. Согласно постановлению губернатора, жителям Краснодарского края в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее одного метра до другого человека, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информация о штрафах, предусмотренных за нарушение режима карантина в разных странах мира, собрана в материале "Сколько стоит побег из карантина".

"Кавказским узлом" опубликована справка "Коронавирус. Горячие линии ", в которой можно найти номера телефонов для консультационной помощи в отношении коронавируса. Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, не заразить других и легче перенести заболевание, "Кавказский узел" собрал в справке " Врачи про коронавирус: что делать? "