Проверка документов во время карантина. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

13 апреля 2020, 13:28

Пользователи соцсетей сочли непоследовательными изменения в карантине на Кубани

Власти поставили невыполнимые условия для открытия продуктовых рынков в Краснодаре и не разъяснили, какие организации могут возобновить работу с сегодняшнего дня, заявили пользователи соцсетей. Другие комментаторы сочли смягчение режима карантина в регионе опасной и недопустимой мерой.

Как информировал "Кавказский узел", губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении карантина до 18 апреля. При этом он отменил пропуска на автомобили внутри муниципалитетов с 10.00 до 16.00 часов, чтобы можно было съездить на открывшееся СТО для ремонта, в супермаркет или на продовольственный рынок, проверить состояние дачи, если она находится внутри района или города. Общественный транспорт по-прежнему продолжит работу только в утренние и вечерние часы. Родителям с маленькими детьми разрешено совершать прогулки вдоль многоквартирных домов вне игровых площадок с соблюдением социальной дистанции. Власти также пообещали открыть часть продуктовых рынков.

Власти непоследовательны во введении и снятии ограничений, указали и другие пользователи соцсети "ВКонтакте". "Если передвижение транспорта и людей по пропускам в городе и крае, то, как я понимаю, это уже ЧС. Почему его не вводят, а находят синонимы, как "карантин" и "самоизоляция"? Народ необходимым обеспечить не могут - они думают, что у народа счета в офшорах", - написал 12 апреля в группе "Жесть Краснодара и края" Michael Gotti, собрав 11 "лайков".

К 13.28 мск 13 апреля публикация о послаблении карантина на Кубани в паблике "Жесть Краснодара и края" собрала 14 тысяч просмотров, 55 "лайков" и 15 комментариев. У паблика 156 тысяч подписчиков.

Скриншот комментария в соцсетях относительно послабления карантина, https://vk.com/krd_chp?w=wall-90005088_273585"Ощущение, что власти сами не понимают, что им делать..." - прокомментировал 12 апреля послабление карантина Александр Белов. Его комментарий в группе "ЧП Краснодар новости" собрал 11 "лайков".

"Да они уже заднюю врубили по всем фронтам. Сначала пообещали с 12.04.2020 отменить [режим самоизоляции], если вспышек не будет. В итоге вспышек нет (с их слов), но надо закрепить успех. Губернатор сказал, что без пропусков [можно передвигаться] с 10:00 до 16:00 Не говорил, [что речь] про автомобили. В итоге на следующий день внесли поправки <...> Короче, нет им веры", - высказался в том же сообществе Дмитрий Хайрутдинов.

Другой комментатор, Наташа Кудряшова, резко раскритиковала пропускной режим на Кубани. "Людей на цепи держать хотят", - написала она 12 апреля в группе "ЧП Краснодар новости". К 13.28 мск 13 апреля публикация о послаблении карантина на Кубани в паблике "ЧП Краснодар новости" собрала 6,8 тысячи просмотров и 26 "лайков". У паблика 55,9 тысячи подписчиков.

Разрешение передвигаться по городу без пропусков с 10.00 до 16.00 касается только автомобилистов и клиентов такси, пояснил сегодня администратор официальной страницы администрации Краснодара - "Город Краснодар", - отвечая сегодня на вопросы пользователей "ВКонтакте". "Это еще раз подтверждает что <...> всем на людей наплевать", - отреагировала на это сегодня Алена Умкина.

Критические комментарии оставили и комментаторы в Instagram-паблике "Телеканал Россия.Кубань". "Магазины, аптеки работают до 22 и выше (и позже. - Прим. "Кавказского узла"), а ходить в них можно до 16. Абсурд", - наисал 12 апреля moskalenko7634. "Собаку выгулять можно, а к старикам ехать нельзя!", - возмутился 12 апреля leonmagicus.

К 13.28 мск 13 апреля публикация о послаблении карантина на Кубани в паблике "Телеканал Россия.Кубань" собрала 430 "лайков" и 31 комментариев. У паблика 32,5 тысячи подписчиков.

Часть пользователей соцсетей выступила против ослабления карантина

Другие комментаторы, напротив, сочли послабление карантина опасным. "О каком послаблении может идти речь, когда с каждым днем растет число заболевших? Я, конечно, понимаю - получили критику из Москвы и на попятную пошли, но вот только Москва сейчас сама наши методы применять начала. Вы ждете, что и у нас будет такой рост [числа] заболевших? Люди вообще сидеть дома не будут теперь", - написала сегодня в паблике "Город Краснодар" в соцсети "ВКонтакте" Евгения Горишная.

Скриншот комментария в соцсетях относительно послабления карантина, https://vk.com/wall-28402455_84719"Вы вообще в своем уме? США, Италия (мировые лидеры по числу смертей от коронавируса.  - Прим. "Кавказского узла") не стали уроком? Очередная смертельная глупость властей", - заявила там же Татьяна Золотарева.

В Краснодарском крае, по данным на 12 апреля, общее число зараженных коронавирусом достигло 169, трое инфицированных умерли, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".  Информация о числе заболевших коронавирусом в регионах юга России и стран Южного Кавказа приведена на карте на главной странице "Кавказского узла". Карта обновляется не реже, чем каждые четыре часа.

Скриншот комментария в соцсетях относительно послабления карантина, https://vk.com/wall-28402455_84640"Ради сохранения здоровья общества лучше торговым площадкам быть закрытыми", - считает Алексей Кострубов.

Пользователи соцсети назвали требования к рынкам невыполнимыми

Власти решили открыть рынки и ярмарки при условии соблюдении ряда требований Роспотребнадзора, но выполнить эти требования невозможно, заявила сегодня в сообществе "Типичный Краснодар" Татьяна Иванова.

Скриншот комментария в соцсетях относительно послабления карантина, https://vk.com/wall-86647901_1390814"А в супермаркетах требования эти соблюдаются: проветривание, каждые два часа дезинфекция, расстояние 1,5 метра [между людьми], бактерицидные лампы? Особенно в узких "Магнитах". Смеются над нами", - указала она, пояснив, что "написала это к тому, что требования градоначальника нашего к работе на ярмарках и рынках невозможно выполнить".

К 13.28 мск 13 апреля публикация о послаблении карантина на Кубани в паблике "Типичный Краснодар" собрала 31 тысячу просмотров и 199 "лайков". У паблика 489 тысяч подписчиков.

"Да с такими требованиями ни один рынок не откроется", - написала Светлана Ермилова сегодня в сообществе "Мой Краснодар". К 13.28 мск 13 апреля публикация о послаблении карантина на Кубани в паблике "Мой Краснодар" собрала 3,2 тысячи просмотров и 12 "лайков". У паблика 147,5 тысячи подписчиков.

Скриншот комментария в соцсетях относительно послабления карантина, https://vk.com/wall-28402455_84672К супермаркетам таких требований, как к рынкам, нет, указала Юлия Чала. "То есть в магазинах толпой ходить можно, а на рынке нет? <...> В магазинах раз в день какую то дезинфекцию проводят - не проводят, точнее. И все. <...> Зачем такие дикие, непонятные нормы, которые никто не соблюдает в крупных сетях? Давим частный бизнес?" - обратилась она сегодня к властям краевой столицы на странице "Город Краснодар".

Рынки в Краснодаре будут открываться по одному, после проверки, заверили городские власти в ответах этому и другим пользователям соцсети. "После подачи заявления на торговом объекте проведут комиссионное обследование и только после этого выдадут разрешение на начало работы. Организация торговых мест должна строго соответствовать требованиям Роспотребнадзора", - говорится в сегодняшнем ответе администратора страницы "Город Краснодар". Там отмечается, что речь идет прежде всего о соблюдении дистанции между торговыми точками и между покупателями.

"Кавказским узлом" опубликована справка "Коронавирус. Горячие линии", где можно найти номера телефонов для консультации по коронавирусу. В справке  "Врачи про коронавирус: что делать?" собрана информация о том, как не заболеть самому и не заразить других.

В районе Восточного рынка Краснодара торговля велась и до введения ограничений, но власти на это никак не реагировали, указали комментаторы. "Недалеко от Восточного рынка торгуют зеленью с пола, и тут же продают маски, перчатки и средства для рук, и за дорого", - написала Галина Серова.

"Зона в радиусе 150 метров от Восточного рынка - запретная территория. Там отсутствует городская власть. Рассадник ларьков, захват торговых площадей, торговля на тротуаре с багажников машин, несанкционированная торговля сигаретами, создание пробок", - подтвердил Ангел Прав.

За соблюдением режима карантина в крае следят мобильные отряды. В Краснодаре только за 11 апреля вынесены предупреждения 90 горожанам, более 50 человек получили административные взыскания. Информация о штрафах, предусмотренных за нарушение режима карантина в разных странах мира, собрана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

К 13.25 мск 13 апреля публикации о послаблении карантина на Кубани в паблике "Город Краснодар" от 12 и 13 апреля собрали от 2,3 до 4,5 тысячи просмотров. У паблика 107,6 тысячи подписчиков.

Краснодарцы посетовали на недостаток информации о режиме карантина

После послабления карантина власти так и не пояснили, какие организации могут возобновить работу, указали пользователи соцсети "ВКонтакте". "Мэр сказал, что к 13 апреля будет обновленный перечень предприятий. Где он?" - написала сегодня Татьяна Клим на официальной странице администрации Краснодара.

"Народ! Где узнать полный список, кому можно работать?" - спросил 12 апреля Юрий Забродский в сообществе "Жесть Краснодара и края". "Юрий, к вашим услугам 25 неработающих телефонов из четырех округов города. Заявку можете отправлять три раза в день, ежедневно. Даже можете на почту писать, что хотите <...>. Вам никто не ответит", - ответил ему пользователь Ветеринарные Врачи.

Скриншот комментария в соцсетях относительно послабления карантина, https://vk.com/wall-33025155_8778031?reply=8778034"Где список организаций, которым будет позволено работать? Сегодня уже должны были выйти на работу, а вы молчите!", - написал сегодня Александр Григорьев в группе "Типичный Краснодар", обращаясь к губернатору Вениамину Кондратьеву. Он подчеркнул, что пытался дозвониться в администрацию. "Я полчаса на линии висел, а потом сбросился вызов", - пояснил Александр Григорьев.

На сайте администрации Краснодарского края к 13.15 мск 13 апреля не опубликован обновленный список организаций, которые могут работать в условиях карантина.

Адвокат Александр Якимович подал иск к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, так как считает введенные им ограничения из-за коронавируса неправомерными. Коллеги поддержали его, отметив, что жесткие меры в крае препятствуют их работе, а также ставят жителей в неудобное положение.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Сочинцы начали игнорировать режим карантина", "Два жителя Туапсе оштрафованы за нарушение карантина", "Юга.ру" сообщили о кризисе благотворительности на Кубани из-за коронавируса".

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