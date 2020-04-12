Более 50 жителей Краснодара оштрафованы за сутки из-за нарушения карантина

12 апреля 2020, 12:06

Мобильные отряды, контролирующие соблюдение карантина в Краснодаре, за 11 апреля вынесли предупреждения 90 горожанам, более 50 человек получили административные взыскания. Власти Краснодарского края объявили о смягчении ограничений.

Как писал "Кавказский узел", к 9 апреля в суды Краснодарского края поступило более 1300 дел об административных правонарушениях о нарушении карантина, более 900 из них было рассмотрено. Виновными в нарушении санитарных норм признаны 831 человек, им назначен штраф. При этом 17 дел было прекращено "за отсутствием в действиях состава административного правонарушения", сообщила пресс-службараснодарского краевого суда.

Жителям Краснодарского края запрещено покидать свои дома, передвижение на личном автотранспорте возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений, ограниения были введены с 31 марта по 12 апреля. Для патрулирования улиц и территорий общего пользования муниципальных образований были созданы мобильные отряды самоконтроля. Власти края подчеркнули, что это карантин, а не режим самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". За соблюдением карантина в Сочи следят патрули, они проверяют документы у прохожих и просят указать причину, по которой люди находятся вне дома, рассказали жители города.

Дежурившие 11 апреля мобильные отряды вручили 90 жителям Краснодара уведомления о необходимости соблюдать режим карантина, сообщила на своем сайте мэрия. При этом на более чем 50 горожан были составлены административные протоколы, отмечается в сообщении.

Рейды в этот день проходили по 87 маршрутам, в которых значились скверы, бульвары, пешеходные дорожки в спальных микрорайонах города, а также магазины, сообщила мэрия.

Юристы отмечают, что в Краснодаре излишне придирчиво отностся к горожанам, вышедшим а улице. "В Краснодаре идут настоящие облавы. Те, кто не имеет спецпропуска, получают протокол. Даже останавливают машины", - приводит слова главы проекта "Апология протеста" Алексея Глухова "Коммерсант".

Так, например, житель Краснодара был оштрафован после того как 3 апреля отправился в банк оплатить кредит. "Полицейские остановили его, составили протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП (о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - прим. "Кавказского узла"), а затем Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал его на 15 000 рублей", - информировал Telegram-канал правозащитного проекта "Апология протеста".

Еще одного краснодарцы оштрафовали на 7500 рублей после того, как вышел в магазин за продуктами. Он живет не по месту регистрации, на съемной квартире в другом районе города, отмечается в сообщении.

"В Краснодарском крае работает судебный конвейер по рассмотрению дел за нарушение режима самоизоляции . Иногда суды назначают краснодарцам штраф со скидкой в 50%... Решения судов будут обжалованы", - заявили правозащитники.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении карантина до 18 апреля, сообщила администрация Краснодарского края на своем сайте. С 12 апреля пропуска на автомобили внутри муниципалитетов отменяются с 10.00 мск до 16.00 мск. В это время внутри городов и районов можно передвигаться для решения накопившихся дел, при этом сотрудники ГИБДД могут остановить водителя, чтобы уточнить цель поездки, говорится в сообщении. В остальное время сохраняется прежний режим ограничений.

В Краснодарском крае, по данным на 08.00 мск сегодня подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом, трое инфицированных умерли. Информация о числе заболевших коронавирусом в регионах юга России и стран Южного Кавказа приведена на карте на главной странице "Кавказского узла". Карта обновляется не реже, чем каждые четыре часа.