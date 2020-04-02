Сочинцы столкнулись с трудностями из-за карантина по коронавирусу

02 апреля 2020, 07:47

За соблюдением карантина в Сочи следят патрули, они проверяют документы у прохожих и просят указать причину, по которой люди находятся вне дома, рассказали жители города. Во время особого режима медработники вынуждены трудиться в усиленном режиме, без средств защиты и за низкую зарплату, пожаловались сотрудники больницы. Из-за введенных ограничений бизнес оказался на грани разорения, указали предприниматели.

Как сообщал "Кавказский узел", с 31 марта жителям Краснодарского края запрещено покидать свои дома, передвижение на личном автотранспорте возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений. Созданы мобильные отряды самоконтроля для патрулирования улиц и территорий общего пользования муниципальных образований. Власти края подчеркнули, что это карантин, а не режим самоизоляции.

К 1 апреля число зараженных коронавирусом на Кубани составило 22 человека, выздоровели трое пациентов, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Карантин в Сочи введен на основании постановления губернатора "О введении ограничительных мероприятий на территории Краснодарского края" от 31 марта, он будет действовать до 5 апреля, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" врио начальника пресс-службы мэрии Микаэль Нерсесян.

С 1 апреля в Сочи начали работу 76 мобильных отрядов, состоящих из полицейских, казаков и чиновников городской, районных и поселковых администраций, рассказал он. По словам сотрудника мэрии, они патрулируют город с 09.00 до 18.00 мск.

"С утра с ними проводят инструктаж в районных отделах полиции и распределяют маршруты патрулирования. Каждая группа работает по трём основным направлениям и проводит мониторинги объектов: потребительской сферы, размещения, а также контролирует соблюдение карантина жителями. Тех, кто нарушает карантин и без причины находится на улице, отправляют домой. К тем, кто отказывается идти домой, применяются меры административного и уголовного порядка", - рассказал он. По словам Нарсесяна, злостных нарушителей 1 апреля не было. "Все выполняют распоряжение", - сказал он.

На улицах Сочи нет людей, ходят патрули группами по шесть-семь человек, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Большую помощь оказывают машины с громкоговорителями, они предупреждают всех о необходимости покинуть улицы города. Мы сегодня видели несколько человек на улицах. Они поясняли, что идут либо в магазин, либо к врачу, либо к пожилым родителям. Показывали паспорта и называли маршруты своего передвижения, у всех были маски. Люди понимают серьезность ситуации", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" патрульный Максим.

Охранник парка "Ривьера" рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что парк закрыт на замок и пуст. "Нам сказали не пропускать ни одного человека, да никто и не приходит и не подходит к воротам парка", - сказал он.

Берег моря и набережные также оказались пустыми. Количество личных машин в городе значительно снизилось. Остановки общественного транспорта, входы в подъезды домов и двери обрабатываются специальными дезинфицирующими растворами.

Сочинцам пришлось объяснить нахождение вне дома

Жители Сочи рассказали, что на улицах встретились с патрульными, которые интересовались причинами их выхода из дома.

"Я сегодня выходила только за хлебом. На центральном рынке есть пекарня, там я всегда беру свежий хлеб. Живу рядом, на улице Конституции. Вне дома была всего полчаса. Конечно, уже надоело сидеть дома. Сегодня ощутила ужесточение мер, так как ко мне подходил полицейский и спрашивал, куда я иду, и просил показать паспорт. Я показала, он предупредил, что надо поторопиться домой", - рассказала местная жительница Тамара Савельева.

Сочинцы рассказали, что наибольшее скопление людей видели только у сетевых магазинов и в районе рынка. "Все продавцы в масках и в перчатках. Я тоже купила маску и перчатки", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Сочи Светлана Васильева. Она рассказала, что ей нужно делать закупки не только на себя, но и на пожилых родителей, которые живут в другой части города. "Передвигаюсь на частной машине. Сегодня впервые останавливали несколько раз, пока до них доехала, спрашивали, куда еду. Приходилось объяснять", - рассказала Светлана Васильева.

Жители Сочи посетовали, что прогулки запрещены, хотя признали, что это опасно. "Такое я переживаю впервые за всю мою жизнь. Хочется посидеть на солнышке, пообщаться с подругами, а мы все как под домашним арестом. Это ужасно. Хотя я понимаю, что ситуация опасная", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" 70-летняя пенсионерка Тамара Ивановна.

Она рассказала, что ее знакомая, которая работает медсестрой в инфекционной больнице, жаловалась, что медработникам не выдают средства защиты. "Платят мало, много больных. Но никто не говорит им, заражены ли пациенты вирусом", - рассказала она.

По словам Тамары Ивановны, она пришла в банк за пенсией. "Куплю продукты и пойду домой", - пояснила она.

Жители Сочи опасаются лишиться работы

Медработники рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что работают в напряженном графике, а зарплаты у них низкие.

"Работаем столько, сколько скажут. Работаем без средств защиты. Заставляют брать анализы у больных, но мы не знаем, заражены они или нет. Мы постоянно рискуем. Зарплаты очень низкие", - сказала сотрудница инфекционной больницы. По ее словам, зарплаты хватает только на продукты и чтобы оплатить коммунальные услуги.

"В Сочи нет работы. Медработников много, и за нас никто не держится... Стоит сказать правду или потребовать свое, - сразу выгоняют, и доказать что-либо невозможно. Мы боимся потерять работу. У нас дети, нам их надо кормить. Работаем с риском для жизни. Очень боимся сами заразиться и заразить близких. Ведь средств защиты у нас никаких", - сказала ее коллега.

Одна из сотрудниц больницы рассказала, что, когда она шла на работу, ее встретил патруль и стал спрашивать, куда она идет. "Пришлось объяснять, что иду на работу. Мне сказали, что в следующий раз на работе мне должны выдать пропуск", - сказала она.

Предприниматель Зинаида рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что владеет магазином одежды. "Нас закрыли еще в марте. На что будем жить с семьей, не знаю. Никаких доходов, кроме как от продажи в магазине вещей, у меня нет. Сидим дома. Скоро кончатся накопления, и что будем есть, не известно. У нас семья из семи человек: мои родители, супруг, который тоже в этом бизнесе, и трое детей-школьников. Все было вложено в бизнес", - сказала она. "Конечно, боимся коронавируса. Состояние депрессивное", - пояснила Зинаида.

Рестораторы, супруги Любовь и Владимир, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что их ресторан закрыт, средств платить заработную плату сотрудникам нет.

Продавцы продуктов в ларьках также лишились работы. "Торговать могут только большие сетевые магазины. Нам запретили. Семьи кормить не на что", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" продавец молочных товаров Вероника.

Учительница физики Ирина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее принуждают писать заявление на отпуск после карантина за свой счет. "Некоторые написали, потому что боятся увольнения", рассказала она.

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" собрал на тематической странице " Коронавирус рвется на Кавказ ". Информация о штрафах, предусмотренных за нарушение режима карантина в разных странах мира, собрана в материале "Сколько стоит побег из карантина". Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, не заразить других и легче перенести заболевание, "Кавказский узел" собрал в справке " Врачи про коронавирус: что делать? ".