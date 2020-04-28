Участники похорон в Шушановке прислушались к рекомендациям эпидемиологов

28 апреля 2020, 20:32

Жители села Шушановки Кизилюртовского района, пришедшие на похороны умершей от коронавируса, не жаловались на самочувствие, и на COVID-19 их не проверяли. После беседы с чиновниками и имамом сельчане стали строже придерживаться режима самоизоляции.

Как информировал "Кавказский узел", 25 апреля в Шушановке прошли похороны умершей от коронавируса местной жительницы. Выразить соболезнования родным пришли многие сельчане. Жители Дагестана недостаточно информированы об опасности заражения, указали в связи с этим эксперты.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах сообщается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

После похорон с жителями села были проведены разъяснительные беседы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" первый заместитель главы администрации Кизилюртовского района Рамазан Рамазанов. "Мы, староста села и имам провели разъяснительные беседы с жителями села, объяснили, что не надо принимать участие в массовых мероприятиях в условиях угрозы коронавируса. Мы им сказали, что не надо участвовать даже в похоронах. Тем более, если есть реальная опасность заражения коронавирусом. Нас они услышали", - сказал Рамазан Рамазанов.

По его словам, в Кизилюртовском районе до похорон в Шушановке было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом. "Согласно вчерашним данным, новых инфицированных в нашем районе нет. В случае необходимости у жителей могут взять анализы и направить их в Махачкалу для проведения тестов на коронавирус. Тесты проводятся в Махачкале", - отметил Рамазан Рамазанов.

Глава администрации Шушановки Джабраил Алилмагомедов сообщил, что никто из участников похорон тест на коронавирус не сдавал. По его словам, в селе есть небольшой медпункт, где работают несколько врачей.

"Жители в случае необходимости обращаются к нашим врачам. Также они могут вызвать их на дом. Если что-то серьезное, то врачи направляют пациентов в районную больницу в Кизилюрте. После похорон жительницы с коронавирусом к врачам из-за плохого самочувствия никто не обращался. Ни у кого нет жалоб на состояние здоровья. Никто из участников похорон не сдавал тест на коронавирус", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Джабраил Алилмагомедов. Он подтвердил, что в случае нужды анализы на коронавирус отправляются в Махачкалу.

По мнению Алилмагомедова, жители села вняли призывам оставаться дома. "Мы неоднократно говорили о необходимости соблюдения всех условий самоизоляции. Я сам не принимал участия в похоронах и осуждаю участие в таких мероприятиях в условиях коронавируса. Это опасно для всех. Поэтому мы еще раз обратились к жителям, провели с ними беседы. Есть понимание с их стороны", - заверил глава села.

Имам Шушановки Гаджимурад Гасанов также призвал жителей воздержаться от проведения многолюдных похорон. "В этих условиях мой совет в том, что не стоит делать большие похороны. Надо проводить такие обряды в узком кругу самых близких родственников, чтобы участие в них приняла маленькая группа людей. Я сам не был на этих похоронах. Вообще, уже месяц, как мы не проводим массовые молитвы. Все молятся дома, стараются не выходить, чтобы не подвергать себя опасности заражения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мечети в регионах ЮФО и СКФО закрыты, верующие молятся дома и проводят вечерние разговения в Рамадан в семейном кругу. Муфтият Дагестана запретил посещать кладбища и места скопления людей, а все богослужения.

Жительница села Хадижад Магомедова сообщила, что ей поручено вести журнал людей, прибывающих в село из других регионов России или из-за границы после начала эпидемии. "В этом журнале более 100 человек. Это в основном жители Шушановки, которые учились, работали в других странах или других регионах РФ. Из них никто не жаловался на состояние здоровья", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в последние дни люди стали реже появляться на улице. "Я сама не принимала участие в похоронах. У меня дома маленькие дети. Надо оставаться дома и не ходить в потенциально опасные места. После этого инцидента в селе наблюдается пассивность, люди уже не так активно выходят их дома. Наверное, услышали призывы чиновников", - предположила Магомедова.

Отметим, что муфтият Дагестана выделил особую мечеть для омовения тел умерших от коронавируса с использованием средств защиты. Она находится на улице Камаева в Махачкале. Там круглосуточно дежурят богословы для ответов на вопросы верующих.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".