Число зараженных в Кабардино-Балкарии превысило 200 человек

23 апреля 2020, 11:48

25 новых больных коронавирусом выявлены в Кабардино-Балкарии за сутки, и общее число инфицированных составило 218 человек.

Как писал "Кавказский узел", к 22 апреля число заражений коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло 193. Один пациент умер.

На сегодняшний день в республике зарегистрированы 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 15 человек, один пациент умер. Всего протестированы 10 152 человека. Дома под медицинским наблюдением остаются 1300 человек, имевших контакты с зараженными людьми, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram.

За сутки госпитализированы 11 человек, а всего в двух госпиталях находятся 103 человека, в том числе двое детей. "В реанимации - 13 человек, из которых четверо подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких)", - цитирует представителя регионального оперативного штаба РИА "Новости".

По данным штаба, под амбулаторным наблюдением находится 101 человек, в том числе 25 детей, все они переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме.

30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки, работают только продуктовые магазины и аптеки, общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. С 31 марта пожилым людям и другим местным жителям из группы риска предписано самоизолироваться, указано в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций в связи с пандемией указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, говорится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".