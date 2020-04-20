Студенты в Армении положительно оценили меры поддержки в связи с коронавирусом

20 апреля 2020, 06:10

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о программе поддержки студентов, которым помогут с оплатой обучения для смягчения последствий эпидемии коронавируса. В некоторых случаях учащимся компенсируют до ста процентов стоимости обучения. Опрошенные "Кавказским узлом" студенты назвали предложенные меры хорошей поддержкой для семейного бюджета.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о 13 программах поддержки малого и среднего бизнеса, а также населения для смягчения экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса. Власти страны выделили 306 миллионов долларов на антикризисные меры.

По данным на 19 апреля в Армении общее число инфицированных коронавирусом достигло 1291, излечились 545 пациентов. В стране с 16 марта действует чрезвычайное положение, власти ввели ограничения на передвижение по улицам. Чтобы пройти в аптеку или магазин, нужно подавать письменное объяснение. Режим ЧП продлен до 14 мая, ограничения на работу транспорта сохранятся минимум до конца апреля, сообщается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 апреля представил на своей странице в соцсети Facebook 14-ю программу содействия, бенефициарами которой являются студенты.

Согласно "Программе 14", сто процентов финансирования за второе полугодие обучения получат студенты выпускных курсов бакалавриата, магистратуры и ординатуры государственных вузов, чей показатель средней качественной оценки (СКО) составляет 90 баллов и выше. Студентам остальных курсов со средней качественной оценкой 90 и выше оплатят 75% оплаты за обучение.

Студенты, которые не имеют задолженностей по оплате за обучение, могут отказаться от содействия или получить полагающуюся сумму, если она выплачена физическим лицом. Если выпускник вуза воспользовался студенческим кредитом для оплаты обучения, то правительство направит средства на погашение финансовых обязательств.

Студентам со средней качественной оценкой 80 и выше обнулят ставку по кредитам за обучение за 2020 год. Это коснется также студентов аккредитованных государством вузов.

Студенты, чья средняя качественная оценка не достигает 80, получат пятипроцентную субсидию на оплату студенческого кредита, то есть кредиты будут доступны по ставке четыре процента годовых. При этом, согласно действующей норме, в период обучения выплачивается только процентная ставка, а сам кредит гасится после окончания обучения.

Студенты положительно оценили предложенные властями меры поддержки

Студентка третьего курса Ереванского государственного университета языков и социальных наук имени В. Брюсова Мелания Ованнисян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что перешла на бесплатное обучение, так как добилась высоких показателей учебы (студентам, у которых высокие показатели, обучение оплачивает государство, – прим. "Кавказского узла"). Прежде она платила за обучение 400 тысяч драмов (820 долларов) в год, и это, по ее словам, было достаточно обременительно для семейного бюджета.

"Моя сестра учится на первом курсе Политехнического университета, ее средняя оценка соответствует критериям программы. В год за обучение платим 504 тысячи драмов (1030 долларов). И новость о программе содействия студентам, наверное, самая лучшая в этом году", - заявила Ованнисян «Кавказскому узлу».

Ее однокурсница Лилит Аракелян считает, что программа содействия студентам станет большой помощью для семей многих студентов.

"Обучение стоит 400 тысяч драмов (820 долларов), но моя семья платит половину. Мой отец работает на Каджаранском медно-молибденовом комбинате, и компания оплачивает 50% стоимости обучения. Если моя средняя оценка будет соответствующей, программа облегчит бремя моей семьи, и сумму сможем направить на другие нужды", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Программа, предложенная властями, действительно смягчит последствия кризиса для моей семьи, заявила корреспонденту "Кавказского узла" студентка третьего курса Армянского государственного экономического университета Лида Ованнисян. По ее словам, ее обучение обходится в 600 тысяч драмов (1225 долларов) в год.

"Помощь государства для семейного бюджета сыграет большую роль. Кроме того, эта программа станет стимулом для студентов быть более усердными в учебе", - отметила она.

Ее однокурсница Элла Давтян не подпадает под программу, так как ее средняя оценка не дотягивает до необходимых критериев. "Но для многих это помощь станет существенной поддержкой, учитывая сложившуюся ситуацию. Надеюсь, что критерии пересмотрят, и программа охватит большее число студентов", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Студент-ординатор Ереванского государственного медицинского университета Армен Кешишян учится на последнем курсе. Обучение, по его словам, обходится семье в 1,05 миллиона драмов (2150 долларов). Он не знает, коснется его программа или нет. "У нас, как такового нет понятия средней оценки. Может, будут учитывать среднюю оценку при поступлении в ординатуру. Было бы неплохо получить поддержку государства, тем более в это сложное время", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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