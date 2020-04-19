Выздоровели более трети заразившихся коронавирусом в Армении

19 апреля 2020, 17:08

Подтверждены 43 новых заражения COVID-19, общее их число в Армении достигло 1291. Излечились 545 пациентов при 20 умерших.

Как писал "Кавказский узел", к 18 апреля число зараженных коронавирусом в Армении достигло 1248 человек, а число умерших - 20 человек. В тот же день власти закрыли на карантин город Маралик и село Дзоракап после того, как у 18 жителей Ширакской области выявили заражение коронавирусом.

В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, власти ввели ограничения на передвижение по улицам. Чтобы пройти в аптеку или магазин, нужно подавать письменное объяснение. Режим ЧП продлен до 14 мая, ограничения на работу транспорта сохранятся минимум до конца апреля, сообщается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К 11.00 (10.00 мск) 19 апреля число заражений коронавирусом увеличилось на 43 и составило 1291, передал корреспондент "Кавказского узла" данные Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении.

По данным центра, за сутки выписаны 22 пациента, всего выздоровели 545 человек. "С учетом 20 летальных исходов от коронавирусной инфекции, фактическое число больных составляет 726 человек. Проведены 12680 тестирований", - сказано в сообщении.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Цифры по странам Южного Кавказа основаны на данных университета Джонса Хопкинса и могут отличаться от данных армянских властей.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".