Карантин объявлен в двух населенных пунктах Армении после вспышки коронавируса

19 апреля 2020, 10:26

Власти закрыли въезд в город Маралик и село Дзоракап и выезд из населенных пунктов после того, как у 18 жителей Ширакской области выявили заражение коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 18 апреля число зараженных коронавирусом в Армении достигло 1248 человек, умерли 20 человек. Ранее парламент Армении одобрил решение правительства продлить режим чрезвычайного положения из-за коронавируса в стране до 14 мая. Ограничения на работу транспорта будут сохранены до конца апреля, сообщил комендант Армении.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Вице-премьер Армении, комендант на период чрезвычайного положения Тигран Авинян издал указ, согласно которому в городе Маралик и селе Дзоракап Ширакской области вводятся карантинный режим, сообщили 18 апреля "Новости-Армения".

Согласно документу, с сегодняшнего дня жителям запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, передвижение разрешено только в случае, если им нужно купить товары первой необходимости, топливо, медикаменты или выехать на сельскохозяйственные работы, отмечает издание. Даже в этих случаях передвигаться можно только при наличии специального пропуска, выданного главой укрупненной общины Ани, отмечается в сообщении.

Сегодня до 22.00 по местному времени (до 21.00 мск) дня будет действовать послабление – разрешен въезд людей, имеющих право на постоянное проживание в указанных населенных пунктах.

Решение принято в связи с тем, что среди жителей Маралика выявлены 18 зараженных коронавирусом, отмечает издание.

Коронавирус диагностирован в том числе у 10 врачей больнице Маралика, информировал со ссылкой на губернатора Ширакской области Тиграна Петросяна "Новости-Армения". Медучреждение решено закрыть на две недели.