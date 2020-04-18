Число умерших от коронавируса в Армении выросло до 20

18 апреля 2020, 12:15

75-летняя пациентка скончалась в Армении от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. За сутки тесты на вирус подтвердились еще у 47 человек, и число зараженных достигло 1248, сообщил Минздрав страны.

Как писал "Кавказский узел", к 17 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 1201, при этом 19 пациентов умерли.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В больнице скончалась 75-летняя пациентка, у которой был подтвержден коронавирус. У пожилой женщины диагностировали двустороннюю пневмонию, сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook.

По ее словам, у женщины были сопутствующие хронические болезни – гипертония III степени, ожирение II-III степени и атеросклероз сосудов. "В ходе лечения у пациентки развилась острая дыхательная недостаточность III степени, сепсис и септический шок", - написала Никогосян, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении, к 11.00 (10.00 мск) 18 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось на 47 и составило 1248.

"121 пациент выписан из больницы, всего выздоровело 523 человек. Фактическое число больных составляет 705. Проведено 11796 тестирований", - говорится в сообщении на сайте центра, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справочном материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".