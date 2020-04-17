19-я смерть пациента с коронавирусом зафиксирована в Армении

17 апреля 2020, 12:01

58-летний пациент скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил Минздрав Армении. Общее число подтвержденных случаев инфекции в стране достигло 1201.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля в Армении умер 18-й пациент с коронавирусом. При этом общее число зараженных выросло за сутки на 48 и достигло 1159, из них 358 человек выздоровели.

31 марта Национальное собрание Армении приняло законопроект, позволяющий следить за перемещениями граждан и анализировать их звонки во время чрезвычайного положения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа.

В Армении умер 19-й пациент с коронавирусом - 58-летний мужчина, сообщила сегодня пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян на своей странице в Facebook.

По ее словам, у больного диагностировали двустороннюю пневмонию. "У пациента были сопутствующие хронические болезни, такие как ишемическая болезнь сердца, ожирение II-III степени", - говорится в сообщении Никогосян, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

К 11.00 (10.00 мск) 17 апреля число случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось на 42 и составило 1201, сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении.

По данным центра, 44 пациента выписаны из больницы, а всего выздоровели 402 человека. "Фактическое число больных составляет 780 человек, Проведено 10 793 тестирования", - говорится в сообщении на сайте центра, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".