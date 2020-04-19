19 апреля 2020, 08:29
26 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Северной Осетии
Количество пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Северной Осетии, достигло 120, сообщил Роспотребнадзор.
Как писал «Кавказский узел», к 17 апреля число заражений коронавирусом в Северной Осетии достигло 94, двое зараженных скончались.
Первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Северной Осетии 1 апреля, после чего местным жителям из группы риска запретили выходить из дома, были закрыты детские и спортивные площадки, общественные строения во дворах, нерабочие дни продлены до 30 апреля. Работа общественного транспорта в республике приостановлена, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.
К 18 апреля в Северной Осетии-Алания зарегистрировано 120 (+26 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщило управление Роспотребнадзора по Северной Осетии на своей странице в Instagram.
"Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются – 1104 жителя республики, сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) -1701 человек", - говорится в сообщении ведомства.
"Кавказский узел" также писал, что в регионах СКФО из-за пандемии были ограничено проведение религиозных обрядов. Православные Северной Осетии назвали введение в церквях карантинных мер в условиях пандемии необходимостью. В праздновании Пасхи дома нет ничего противоречащего вере, а ее глубина не зависит от регулярного посещения храмов, считают опрошенные «Кавказским узлом» прихожане.
Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".
Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".