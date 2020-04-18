Верующие Северной Осетии отнеслись с пониманием к карантину в храмах

18 апреля 2020, 05:52

Православные Северной Осетии назвали введение в церквях карантинных мер в условиях пандемии необходимостью. В праздновании Пасхи дома нет ничего противоречащего вере, а ее глубина не зависит от регулярного посещения храмов, считают опрошенные «Кавказским узлом» прихожане.

Как сообщал «Кавказский узел», в регионах СКФО из-за пандемии ограничено проведение религиозных обрядов. В частности архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам призвал православных Чечни, Дагестана и Ингушетии не посещать церкви на Пасху из-за эпидемии коронавируса, а в Дагестане запрещено посещение храмов и кладбищ для богослужений.

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф» на 17 апреля общее число зараженных коронавирусом в Северной Осетии составило 65 человек, трое выздоровели, двое скончались. Общее число инфицированных в России составило 32008. Информацию о количестве зараженных в регионах на юге России можно узнать из интерактивной карты, расположенной на главной странице «Кавказского узла».

Некоторые из верующих Владикавказа отнеслись с пониманием к призыву не ходить в церковь на Пасху. «Была в прошлом году на ночной службе и принесла домой Благодатный огонь. Это было как маленькое чудо. В этом году, скорее всего, останусь дома. Смотреть службу по телевизору и готовиться к празднику – тоже своя прелесть в этом есть. Я делаю это многие годы. Огонь можно принести позже. Главное чтобы Благодатный огонь сошел, все верующие его с нетерпением ждут. Это, пожалуй, главный вопрос праздника этого года. Но я не сомневаюсь, что огонь сойдет в этом году. Что касается запрета на посещения храмов, то во всем мире это происходит и, я думаю, люди отнесутся к этому с пониманием. Ведь это все временная мера. Главное, вера в душе! Господь и наша вера нам помогут справиться с проблемой», – сказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница Владикавказа Светлана.

Глубина веры не зависит от того, как часто верующий посещает церковь, считает другая жительница столицы Северной Осетии Алина Алиханова. «Дома у меня есть православный молитвослов и свечи, в том числе красные пасхальные. Конечно, хотелось бы пойти в храм. Тем более в праздник. Все-таки церковь – это место с особой энергетикой, заряжающей и благодатной. Но рисковать не хочу. Присутствие в храме не сможет повредить душе, а здоровью, с учетом количества людей внутри – вполне. Не говоря уже о церковных традициях, которые не выдерживают никакие санитарно-эпидемиологические нормы. В условиях пандемии мы не можем себе позволить так рисковать. Это было бы неразумно», – заявила девушка.

Прихожанка одной из церквей Владикавказа Юлия Новоятлова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что часто посещает храм, она назвала Пасху главным праздником православных. Однако, если в храмах введут карантин, то она поддержит это решение. По ее словам, пока что прихожане посещают в церкви. Она отметила, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в храмах ужесточили правила: проводят дезинфекцию и просят соблюдать расстояние. Пока женщина настроена оптимистично и намерена посетить пасхальную службу в церкви, но если введут ограничения, то она останется дома.

Православные верующие в условиях распространения пандемии могут освятить куличи и пасхи самостоятельно, трижды пропев тропарь Пасхи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома, соблюдать введенные из-за коронавируса санитарные предписания, а пасхальную службу смотреть по видео-трансляции. Церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей, в богослужениях примут участие только священники, сообщило 18 апреля агентство ТАСС. Власти Северной Осетии с 1 по 19 апреля из-за распространения коронавируса ввели карантинные меры. В частности образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение, жителям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, запрещено покидать места проживания. Указ предписывает социальное дистанцирование, ограничивает передвижение для жителей и временно приостановил работу ряда объектов.

Несмотря на действующие до 19 апреля в Северной Осетии карантинные меры, в графике, размещенном на сайте Владикавказской и Аланской епархии начало пасхальных богослужений указано на 18 апреля. В пресс-службе епархии отказались от комментариев о форме проведения службы.

Современная Русская православная церковь имеет недостаточно выстроенную вертикаль в плане руководства, что приводит к разноголосию в регионах, считает политолог Дмитрий Орешкин. «Степень свободы региональных церковных иерархов чуть выше, чем у губернаторов. В ряде храмов есть свои авторитетные священники. Они прислушиваются к руководящим указаниям, но не всегда», – сказал Орешкин корреспонденту «Кавказского узла».

«Полностью вертикальная система может быть при Сталине. (...) К добру ли или к худу, но сейчас происходит постепенная федерализация [Русской православной] церкви и это явление [разноголосия] – одно из ее отражений», – отметил он.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".