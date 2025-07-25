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18:55, 25 июля 2025

Названы имена двух убитых бойцов из Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алихан Закаев и Ацамаз Касабиев из Моздокского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там не менее 465 военнослужащих из Северной Осетии. 

Как писал "Кавказский узел", к 24 июля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 463 бойцов из Северной Осетии.

О том, что на Украине убиты еще два военных из Северной Осетии, сообщила сегодня администрация Моздокского района. 

Ацамаз Касабиев и Алихан Закаев будут похоронены 26 июля. Касабиев, которому было 28 лет, будет похоронен в селе Ново-Георгиевское, 40-летний Закаев - в станице Терской.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 465 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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