Власти Армении выделили 306 миллионов долларов на антикризисные меры

18 апреля 2020, 07:58

Правительство Армении начало реализацию 13 программ поддержки предпринимателей и жителей страны, оказавшихся в трудной ситуации из-за эпидемии коронавируса, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля парламент Армении одобрил решение правительства продлить до 14 мая режим чрезвычайного положения в стране. Ограничения на работу транспорта будут сохранены до конца апреля, сообщил комендант Армении.

К 17 апреля общее число подтвержденных случаев инфекции в Армении достигло 1201, при этом 19 пациентов умерли, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа.

Правительство Армении начало реализацию 13 программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также помощи населению для смягчения экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса, заявил 17 апреля премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, правительство разработало четыре программы экономического содействия бизнесу и девять программ социальной помощи для населения. На их реализацию власти выделили около 150 миллиардов драмов (около 306 миллионов долларов), сообщил Пашинян в прямом эфире в Facebook, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Все 13 программ в заявлении премьер-министра пронумерованы. Программы под номерами 1, 2, 3 и 5 разработаны для помощи предпринимателям. Так, "Программа № 1", по словам Пашиняна, предполагает предоставление предприятиям целевых кредитов на льготных условиях, которые будут использованы, в частности, для выплаты зарплат сотрудникам, уплаты налогов и пошлин, импорта сырья, оборудования и продовольствия. Этой программой уже воспользовались 229 компаний, которым выделено около 11 миллиардов драмов (22,5 миллиона долларов).

«Программа № 2» разработана для фермеров, которые могут получить беспроцентные кредиты. За помощью уже обратилось около 1300 фермерских хозяйств, общая сумма кредитов составила почти три миллиардов драмов (6,1 миллиона долларов).

Согласно «Программе № 3», предприниматели могут получить кредиты в размере от 2 до 50 миллионов драмов (102 тысяч долларов) на срок до трех лет. Первые полгода их освободят от платы за обслуживание кредита, а первые два года - и от процентов по кредиту. По этой программе 230 субъектам выдано кредитов почти на 2,5 миллиарда драмов (5,1 миллиона долларов), рассказал Пашинян.

Поддержку государства в виде грантов получат компании, штат которых не превышает 50 человек. Согласно «Программе № 5», если компания сохранила рабочие места, то власти субсидируют выплату зарплаты для каждого пятого сотрудника. За содействием властей обратилось около 8340 предпринимателей, сумма грантов превысила 1,3 миллиардов драмов (2,6 миллиона долларов).

Социальные программы властей рассчитаны на единовременные выплаты людям, субсидии на оплату коммунальных услуг и доплату к пособиям. Так, согласно «Программе № 4», родители детей до 14 лет, потерявшие работу с 13 по 25 марта, получат единовременную выплату в 100 тысяч драмов (204 доллара). Выплаты этой категории населения уже составили почти 100 миллионов драмов (204 тысячи долларов). По 100 тысяч драмов, согласно «Программе № 7», получат также беременные женщины, мужья которых были уволены в период с 13 по 30 марта. За помощью обратились 7026 женщин, сумма выплат составила почти 700 миллионов драмов (1,4 миллиона долларов), отчитался премьер.

Согласно «Программе № 6», люди, которые лишились работы в период с 13 по 30 марта, а их зарплата за январь и февраль не превысила 500 тысяч драмов (1020 долларов), получат единовременную выплату в размере одной минимальной зарплаты – 68 тысяч драмов (138 долларов). Помощь получили уже около 6700 человек, сумма выплат составила 450 миллионов драмов (918 тысяч долларов).

На поддержку государства в соответствии с «Программой № 8» могут рассчитывать также индивидуальные предприниматели, в том числе водители общественного транспорта. Размер выплат, в зависимости от зарплаты, составит от 68 тысяч до 136 тысяч драмов (138-277 долларов). На сегодняшний день выплаты составили 4,6 миллиарда драмов (9,4 миллиона долларов).

«Программа № 9» рассчитана на помощь родителям несовершеннолетних детей, которые работали без трудового договора или были безработными. На каждого ребенка полагается единовременная выплата в размере 26,5 тысячи драмов (60 долларов). Помощь на общую сумму в 515 миллионов драмов (1,05 миллиона долларов) получили около 19,5 тысячи человек, сообщил Никол Пашинян.

«Программа № 10», по его словам, предполагает помощь субъектам микробизнеса. Сумма выплат зависит от оборота за первый квартал 2020 года и составит от 68 тысяч до 136 тысяч драмов (138-277 долларов). Программа начнет действовать со следующей недели.

Разработаны также две программы субсидий на оплату коммунальных услуг – электроэнергию и газ. Согласно «Программе № 11», абоненты, чьи затраты на электроэнергию и газ не превысили соответственно 5000 драмов (12 долларов) и 10 000 драмов (24 доллара), получат 50% субсидий. В эту группу входят 235 абонентов, общая сумма компенсаций составляет 786 миллионов драмов (1,6 миллиона долларов). Согласно «Программе № 12», тем абонентам, которые израсходовали за февраль от 5 001 до 10 000 драмов (12-24 долларов) за электроэнергию и от 10 001 до 30 000 драмов (24-72 долларов) за газ, сумма компенсации составит 30% от затрат. Эта программа затронет свыше 280 тысяч абонентов, а сумма субсидий превысит 1,84 миллиарда драмов (3,75 миллиона долларов).

Правительство также обещало помощь семьям, получающим социальные пособия. Согласно «Программе № 13», им полагается надбавка в 50% от суммы пособия, из которых 70% они получат «на руки», а 30% пойдет на оплату электроэнергии. Бенефициарами этой программы станут около 85 000 семей, а затраты составят порядка 1,2 миллиарда драмов (2,45 миллиона долларов).

Никол Пашинян также сообщил, что банки и кредитные организации предоставили кредитные каникулы почти 11 тысячам юридических лиц на общую сумму 35 миллиардов драмов (71,5 миллиона долларов), и порядка 380 тысячам физических лиц на общую сумму в 15 миллиардов драмов (30,6 миллиона долларов).

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