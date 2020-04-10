Состояние трех зараженных коронавирусом в Калмыкии названо тяжелым

10 апреля 2020, 05:55

Один из пациентов, находящихся в тяжелом состоянии из-за инфицирования коронавирусом, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, двое дышат самостоятельно, сообщил Минздрав. Суд оштрафовал двух элистинцев, нарушивших режим самоизоляции.

Как писал "Кавказский узел" количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Калмыкии к 9 апреля достигло 21, состояние одного из зараженных - тяжелое. На карантине с подозрением на заражение находилось 29 человек.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Подробная информация о динамике распространения вируса и мерах, принятых властями, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным на 16.00 мск 9 апреля федеральной лабораторией в Москве подтверждены 23 случая заражения коронавирусом в республике, говорится в сообщении на официальной странице Минздрава Калмыкии в Instagram, насчитывающей 17,2 тысячи подписчиков. Состояние тех пациентов, одине из которых находится на аппарате искусственной вентиляции легких, врачи назвали тяжелым. При этом выздоровели от коронавируса пять человек, отмечается в сообщении.⠀

Из 605 жителей Калмыкии, вернувшихся из неб из неблагополучных по коронавирусу стран, под домашним наблюдением остается 244 человека без симптомов заболевания, сообщило ведомство. С симптомами респираторного заболевания в инфекционную больницу Элиста помещены 42 человека, у одного ребенка и 14 взрослых предварительный анализ на коронавирус оказался положительным.

Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов связал ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу с несоблюдением режима самоизоляции. «Мы каждый день регистрируем новые случаи заболевания коронавирусом. И не по одному. Эти очаги уже не связаны с первичным», - заявил министр в видео, размещенном 9 апреля на официальной станице Минздрава в Instagram.

Кикенов отметил, что после введения дополнительных лабораторий (на базе элистинской противочумной станции и в лаборатории министерства здравоохранения на базе инфекционного стационара – прим. "Кавказского узла") у врачей появилась возможность делать более 200 анализов на коронавирус в сутки.

В первую очередь обследуются ме работники, сотрудники силовых ведомств, МЧС, а также те, у которых заподозрено инфицирование и контактировавшие с ними, указал министр. По его словам, при тестировании групп риска в каждой партии анализов выявляется один-два человека, которые переносят вирус бессимптомно, их также госпитализируют.

Два жителя Элисты оштрафованы за нарушение режима самоизоляции

Суд в Элисте оштрафовал двух жителей города «за несоблюдение ограничительных мероприятий», сообщило 9 апреля МВД по Калмыкии на своем сайте. «Элистинцы находились в общественном месте без уважительных причин, нарушив режим самоизоляции», - сообщило ведомство. Суд назначил каждому по 15 тысяч рублей штрафа, отмечается в сообщении.

С 28 марта по 5 апреля в Калмыкии была приостановлена работа организаций общественного питания, объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов, а также предприятий в сфере услуг, "предусматривающих очное присутствие гражданина". В Элисте с того же дня введен режим чрезвычайной ситуации. Еще 19 марта из-за угрозы распространения коронавируса в Калмыкии были отменены массовые мероприятия, прекращен прием больных в дневных и круглосуточных стационарах. Часть школ в Элисте перешла на дистанционное обучение, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Бату Хасиков 8 апреля подписал указ, в котором определил органы власти, которые могут составлять административные протоколы при невыполнения правил поведения при чрезвычайных ситуациях или их угрозе (ст. 20.6.1. КОАП РФ), сообщила пресс-служба главы Калмыкии. Меры приняты в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, отмечается в сообщении, говорится в сообщении на сайте главы Калмыкии.

Санкции статьи о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1. КОАП РФ) предусматривают максимальный штраф для граждан - 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до трех лет дисквалификации, для предпринимателей - приостановление деятельность до 90 суток.

В частности, такими полномочиями наделены министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, министерство экономики и торговли, министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству в Калмыкии, а также республиканская служба финансово-бюджетного контроля, управление ветеринарии и инспекция государственного жилищного надзора. Предполагается, что каждое ведомство будет оформлять протоколы в рамках сферы своей деятельности.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в справке "Сколько стоит побег из карантина".