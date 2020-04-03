Пользователи Instagram сочли постановкой обращение задержанного силовиками в Чечне

03 апреля 2020, 14:57

Житель Ачхой-Мартановского района 2 апреля опроверг информацию о том, что был задержан и избит силовиками за нарушение режима самоизоляции. Видеообращение мужчина сделал под давлением, предположили пользователи Instagram и жители республики.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров приравнял носителей коронавируса к террористам и потребовал сажать нарушителей карантинного режима в изолятор, лишать их пищи и закапывать в ямах. Силовиков в Чечне вооружили полипропиленовыми трубами, чтобы наказывать нарушителей карантинных мер, сообщила 29 марта "Новая газета". Патрули, которые следят за соблюдением карантина, не нарушают закон, возразил Рамзан Кадыров.

Министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров ранее опроверг информацию об избиениях нарушителей карантина, но косвенно подтвердил факты нарушения прав жителей республики. Власти Чечни не боятся ответственности за жесткие меры при борьбе с нарушителями карантина, указал политолог Дмитрий Орешкин. Порядок в понимании властей Чечни всегда поддерживается админресурсом, считает конфликтолог Юрий Ефимов. Он полагает, что в борьбе с пандемией методы устрашения могут сыграть положительную роль.

30 марта пользователи WhatsApp распространили аудиосообщение неизвестного мужчины, который утверждал, что в Ачхой-Мартановском районе силовики задержали и жестоко избили 70-летнего местного жителя, вышедшего в магазин за хлебом. "Старый человек, ему лет 70, пошел в магазин. [...] Из-за того, что у него на лице не было маски, забрали", - говорится в сообщении, которое перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

2 апреля в Instagram-паблике "Про Чечню и не только", насчитывающем 355 тысяч подписчиков, появилось видеообращение жителя села Самашки, утверждающего, что речь шла о нем. "Житель села Самашки записал видеообращение, в котором рассказал, из-за чего был задержан... Дело в том, что силовики задержали мужчину за то, что он находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Он также опроверг все слухи о том, что полицейские якобы избили его и отвезли в отделение из-за отсутствия защитной маски. Он призвал людей не верить этим слухам и сплетням", - говорится в аннотации к видео.

Автор обращения, сидящий перед видеокамерой на диване в домашней обстановке, представился Тахиром Сулеймановым из села Самашки. "Я расскажу, как меня забрали, и расскажу, что говорил какой-то человек. Я утром был пьяный, проезжающий патруль посадил [в машину], увезли. [...] Того, что говорит этот человек, и близко нет, нет ничего, чему вам стоило бы верить. Эти пустые разговоры не нужны ни вам, ни мне… Меня задержали не когда шел за хлебом. Я у себя дома, свободный. Больше мне сказать нечего", - сказал Тахир Сулейманов, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Власти Чечни в конце 2017 года ввели ограничения на продажу спиртного. В Грозном алкоголь можно приобрести только в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Антиалкогольная кампания, развернутая в Чечне, направлена главным образом не на борьбу с пьянством, а на поддержку имиджа властей, взявших на себя роль защитников традиционных ценностей, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

К 14.55 мск 3 апреля публикация в Instagram набрала 18,1 тысячи просмотров, под ней размещено 38 комментариев. На лице автора видеообращения видны ссадины, обратили внимание авторы некоторых комментариев, предположив, что мужчину заставили записать опровержение.

"На лицо посмотрите, его же побили, сразу видно", - указал, в частности, region_76. "В синяках весь", - согласилась zaynabmahmudova. "Мы все знаем, как это все происходит, обращение на камеру", - написал _95_73. "То, что его хорошо обработали, видно на лице", - предположил chechen_warrior_095, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Под прицелом пулемета говорил, похоже", - высказал версию gemballa_111. "Да, да, да, видно, что помяли мужика!" - отметил kaif_chka.

Схожее мнение высказал житель Ачхой-Мартановского района Супьян. "Однозначно товарища вынудили сделать это заявление, по нему же видно, в каком он состоянии. Интересно выглядит и версия о том, что его забрали, потому что он находился на улице пьяным. Найти сегодня у нас спиртное - такая же трудная задача, как найти дешевые маски. Алкоголь ведь в магазинах не продают. Спиртное или из Грозного, из магазина «Лента» можно привезти, или из Ингушетии. А дороги закрыты уже несколько дней, так что со спиртным тут какая-то неувязка получается", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Супьян.

28 марта спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что въезд в Грозный ограничен для жителей других городов и регионов. Ко 2 апреля в республике подтверждено 10 случаев заражения коронавирусом, одна пациентка скончалась, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Видеообращение Сулейманова сочла постановочным и сотрудница одной из общественных организаций Чечни Хава. "Ничего удивительного в том, что этот житель Самашек опровергает сообщение о своем задержании и нанесении ему побоев. Как только какая-то негативная информация получает огласку, власть реагирует соответствующим образом", - высказала она свое мнение корреспонденту "Кавказского узла".

В Ачхой-Мартановском районе уже нет патрулей силовиков, вооруженных пластиковыми трубами, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Сайд-Али. "Сейчас уже с этими трубами силовики не ходят, но везде посты, выезжать на машине нельзя... Ну а то, что он (автор видеообращения) все опровергает, это понятно. Наша власть и силовики умеют делать такие постановки", - сказал Сайд-Али корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в Чечне, как и в остальных регионах юга России, действует режим повышенной готовности. Сегодня власти Чечни объявили о введении комендантского часа. "Принято решение запретить с 20.00 до 00.00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах ЧР", - сообщил Рамзан Кадыров. С 5 апреля в Чечне вводится режим полной самоизоляции.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".