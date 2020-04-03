Полиция пригрозила штрафами за нарушение карантина в махачкалинской многоэтажке

03 апреля 2020, 15:43

Силовики не следят постоянно за соблюдением режима карантина в многоквартирном доме в Махачкале, ограничиваясь ежедневными обходами. Однако людям, чья соседка по подъезду госпитализирована с коронавирусом, грозит штраф за нарушение карантина, предупредили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля стало известно, что сотрудники Роспотребнадзора ввели карантинный режим для жителей подъезда многоквартирного дома № 27а на улице Акаева в Махачкале. Эта мера была принята после того, как у жительницы одной из квартир подтвердился коронавирус.

Первый в Дагестане случай заражения коронавирусом был зафиксирован 27 марта. Ко 2 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в республике достигло 25, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Проверка соблюдения режима карантина в доме по улице Акаева возложена на участковых уполномоченных полиции и проводится ежедневно, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД по Дагестану. "Участковые ходят и удостоверяются, что они [жильцы подъезда] находятся дома", - сообщил он.

Специального графика проверок нет, время проведения ежедневного обхода устанавливает сам участковый, уточнил сотрудник МВД.

1 апреля въезд во двор дома не был перегорожен, там не наблюдалось ни медработников, ни силовиков. Во дворе стояли несколько мужчин, еще один свободно зашел в один из подъездов, предварительно позвонив в домофон, передал ранее корреспондент "Кавказского узла", побывавший на улице Акаева.

Других мер при наблюдении за режимом карантина в доме со стороны полиции не требуется, подчеркнул представитель МВД. Если кто-то из жильцов нарушит режим карантина, то ему грозит административная ответственность по статьям 19.4 и 19.5 КоАП РФ, уточнил он.

Статья 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор) предусматривает для граждан штраф от 500 до 1000 рублей, статья 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок такого распоряжения) – штраф от 300 до 500 рублей. Информация о штрафах за нарушение карантина в различных странах содержится в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

При появлении симптомов болезни человек, находящийся на карантине, должен незамедлительно сообщить в территориальную поликлинику, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы дагестанского управления Роспотребнадзора. "Они должны каждый день измерять температуру. Если температура достигнет 37 градусов и выше, то они должны медработников вызывать", - пояснил он.

Врачи поликлиники в этом случае должны приехать, осмотреть человека и решить вопрос о его госпитализации или дальнейшем карантине в домашних условиях, добавил сотрудник Роспотребнадзора.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".