Рауф Арашуков рассказал о тонкостях жизни в СИЗО

06 марта 2020, 14:10

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков старается посвящать время в СИЗО физическим тренировкам и чтению, следует из опубликованного 5 марта интервью Арашукова. Также он рассказал о поступавших угрозах уголовного преследования родственников за отказ признать вину.

Как писал "Кавказский узел", Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков находятся под арестом с конца января 2019 года. Рауф Арашуков считает, что содержание в СИЗО - способ добиться от него признательных показаний.

Бывший сенатор обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Его отец подозревается по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей и растрате. По делу Арашуковых арестовано имущество на сумму более 830 миллионов рублей. Рауф Арашуков считает, что его уголовное преследование организовали высокопоставленные чиновники.

5 марта "Лента.Ру" опубликовала интервью с Рауфом Арашуковым, в котором он рассказал, в частности, об условиях пребывания в СИЗО "Лефортово". Неудобство доставляет частая смена сокамерников, признался бывший сенатор.

"Объясню: камера - это небольшая комната на семь квадратных метров, в ней две кровати, раковина, холодильник и личные вещи. И вот в этом пространстве ты встречаешь совершенно незнакомого человека, с которым находишься 24 часа в сутки. [...] И вот я только начинаю находить общий язык с человеком, как вдруг меня переводят в другую камеру или меняют соседа - и все, надо начинать с начала. Что касается сокамерников, мне повезло: я встречал только интересных людей", - приводится рассказ Арашукова в материале "«Тут как в хорошем европейском зоопарке». Арестованный сенатор Арашуков - о жизни в СИЗО, интересных сокамерниках и кознях врагов".

Из сокамерников большое впечатление на Арашукова, по его словам, произвел один из фигурантов по делу совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых. "Не буду называть его фамилию. Очень умный, образованный, сильный духом человек, который совершенно непричастен к тому, в чем его обвиняют", - рассказал он.

Предприниматель из Дагестана, владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта 2018 года находятся под арестом по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Сами они вину не признают. 20 августа 2019 года Магомедовым, по данным источников, было предъявлено новое обвинение с двумя новыми эпизодами мошенничества, сумма ущерба по делу увеличена до 11 миллиардов рублей. Вместе с ними арестован бывший директор входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов.

По словам бывшего сенатора, время в СИЗО он проводит за физическими тренировками и чтением. "1,5 часа занимаюсь спортом прямо в камере. В камере очень мало места и много упражнений не сделать, но я приспособился... Много читаю, тюрьма для этого прекрасно подходит. Знаете, с возрастом я стал большим поклонником русской классики. Люблю поэзию Пушкина. А сейчас читаю «Войну и мир». [...] Ну и, конечно, я читаю много религиозной литературы", - рассказал Рауф Арашуков.

Сотрудники СИЗО относятся к арестованному, по его словам, "как в хорошем европейском зоопарке к животным". "Не обижают. Вовремя приносят корм, который лучше не есть - поэтому все продукты приходится передавать родственникам. Бумаги, которые были составлены вместе с адвокатами, [родственники] оставить мне напрямую не могут и вынуждены передавать отдельно в комнате ожидания в СИЗО. Там эти бумаги, видимо, просматривают и иногда «забывают» мне отдать или отдают с большим опозданием", - посетовал Арашуков.

По словам Арашукова, ему грозили "пожизненным сроком в Заполярье и новыми обвинениями в убийствах", если он не признает вину. "Нас с отцом запугивают тем, что посадят сестер и маму. Но я не признаюсь в том, чего не совершал, - пусть даже не надеются", - заверил бывший сенатор.

Он также объяснил, почему не стал возражать при задержании на заседании Совета Федерации. "Я считал, что мое выступление было бы совершенно бесполезно. Было очевидно, что никому мои объяснения не интересны, а генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично пришли в зал не для того, чтобы разбираться, а для того, чтобы меня задержать", - пояснил Арашуков.

Рауф Арашуков был задержан во время пленарного заседания Совета Федерации. В задержании приняли участие генпрокурор России Юрий Чайка и глава СКР Александр Бастрыкин. Новости о резонансном деле "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Опала Арашуковых".

"Если бы хотели разобраться, то изначально все документы, которые поступили в Совфед, рассматривались бы на заседании соответствующей комиссии, где меня должны были ознакомить с обвинением, а я мог бы подготовиться и дать объяснения по каждому пункту обвинений. Тогда бы я мог пояснить, что обвинения по эпизоду убийства несостоятельны. Киллер, которому я якобы дал задание убить человека, был оправдан - его признали непричастным к этому убийству, поскольку он даже не присутствовал на месте преступления. Это суд так решил, а не я. Но теперь меня обвиняют в том, что я заказал убийство человеку, который его не совершал", - приводятся в материале издания слова Рауфа Арашукова.

Подробности громких убийств, в которых обвинен Рауф Арашуков, изложены в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Уголовное преследование связано с его политической деятельностью, убежден бывший сенатор. "Будучи сенатором, я неоднократно заявлял о фактах коррупции в Карачаево-Черкесии. Считаю, что это, среди прочего, и стало поводом для фабрикации моего дела. Кроме того, высшие должностные лица страны были введены в заблуждение насчет того, что я якобы причастен к преступлениям", - сказал он.

Экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева использовали для преследования Арашуковых, предположил Рауф Арашуков. "Ему внушили, что я инициировал возбуждение против него уголовного дела. Но тот, кто внушил Дереву эту мысль, как раз и являлся инициатором его дела. Он должен это прекрасно знать, мы с ним неоднократно это обсуждали. Но сегодня я вижу, что Дерев стал пешкой в чужой игре... Но я его давно простил", - поделился бывший сенатор.

Ранее Рауф Арашуков связал свое уголовное преследование с местью политиков-конкурентов, в частности, бывшего сенатора Вячеслава Дерева. Дерев и еще пять человек были обвинены в махинациях на 120 млн рублей, но 1 марта 2019 года Мосгорсуд отказался продлевать арест, и Дерев был отпущен на свободу. Вячеслав Дерев сообщил, что давал показания по делу о двух резонансных убийствах в республике. Рауля и Рауфа Арашуковых задержали после этих показаний, заявил адвокат Дерева.

На "Кавказском узле" также опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове