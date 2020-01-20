Рауф и Рауль Арашуковы оставлены под стражей

20 января 2020, 14:55

Мосгорсуд утвердил сегодня решение о продлении ареста бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Рауф Арашуков расценил содержание в СИЗО как способ добиться от него признательных показаний.

"Кавказский узел" сообщал, что Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков находятся под арестом с конца января 2019 года. Рауф Арашуков считает, что его уголовное преследование организовали высокопоставленные чиновники.

Рауф Арашуков обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Рауль Арашуков является подозреваемым по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей, в декабре 2019 года против него были заведены еще три дела о растрате. По делу Арашуковых арестовано имущество на сумму более 830 миллионов рублей.

Мосгорсуд рассмотрел сегодня жалобу Арашуковых на очередное продление срока содержания под стражей. "Апелляционная инстанция Мосгорсуда отклонила жалобу защиты Арашуковых на продление ареста до 30 января, постановление суда первой инстанции оставлено в силе", - процитировал представителя Мосгорсуда ТАСС.

Решение о продлении ареста, которое не смогли обжаловать Рауль и Рауф Арашуковы, принял Басманный суд Москвы. Адвокаты на сегодняшнем заседании заявили, что за почти год ареста следствие "так и не представило убедительных доказательств" вины Арашуковых. Прокурор и следователь, в свою очередь, заявили, что обвиняемые могут бежать из страны, надавить на свидетелей и начать угрожать участникам процесса, информировало РИА "Новости".

Рауф Арашуков сказал суду, что следствие оказывает на него давление, добиваясь признательных показаний. "Единственная цель моего содержания в СИЗО – оказание давления с целью получить показания, оговаривающие меня. Мне отказывают в звонках и в свиданиях в течение всего года, еще ни разу у меня не было таких возможностей. Какие интересы следствия пострадают из-за разговора или свидания с восьмилетним сыном и двухлетней дочкой?" - привело издание слова бывшего сенатора. Мосгорсуд сегодня отклонил и аналогичную апелляцию на продление ареста бывшему заместителю гендиректора компании "Газпром газораспределение Ставрополь" Николаю Романову, передал "Интерфакс". На сайте Мосгорсуда к 14.55 мск 20 января не появилось информации о результатах рассмотрения апелляций Рауля и Рауфа Арашуковых, а также Николая Романова.

Кавказский узел" подготовил биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Опала Арашуковых". Подробности громких убийств, в которых обвинен Рауф Арашуков, изложены в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".