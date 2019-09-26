Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Фото: скриншот со страницы a_r_r_09 в Instagram https://www.instagram.com/p/B21erTQnN6i/

26 сентября 2019, 00:56

Арашуков объявил себя жертвой политических интриг

Басманный райсуд Москвы продлил арест бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, обвиняемым в ряде тяжких преступлений. Рауф Арашуков выступил в суде с защитительной речью, назвав высокопоставленных чиновников организаторами своего преследования.

Как писал "Кавказский узел", Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков находятся под арестом с конца января. Суд признал обоснованным продление срока их ареста до 30 сентября. 23 сентября Следственный комитет России ходатайствовал о продлении срока ареста Арашуковых до 30 декабря.

Рауф Арашуков обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Арашуков-старший заподозрен по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей. 

Басманный районный суд Москвы на заседании 25 сентября удовлетворил ходатайство следствия о продлении Рауфу и Раулю Арашуковым срока ареста до 30 декабря, указано на сайте суда. 

Также суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока следствия до 24 января 2020 года, сообщил ТАСС. 

Во время заседания суда защита Рауля Арашукова заявила, что в его деле до сих пор нет потерпевшего, поэтому "нет никаких оснований для какой-либо меры пресечения", пишет РИА Новости. 

Рауф Арашуков на заседании суда выступил с речью, текст которой позже был опубликован в его аккаунте в Insagram (a_r_r_09). 

По версии следствия, Рауф Арашуков причастен к убийствам заместителя председателя движения "Адыгэ Хасэ" Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, произошедшим в 2010 году, а также к нападению в октябре 2018 года на депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова. 22 мая сенаторы проголосовали за досрочное лишение Арашукова полномочий сенатора.

По словам Арашукова, за восемь месяцев его пребывания под стражей с ним были проведены всего три очные ставки. "Мне уже третий раз продлевают срок содержания под стражей, аргументируя необходимость продления тем, что я обвиняюсь в особо тяжких преступлениях, которые не доказаны, и для проведения следственных действий, которые со мной за восемь месяцев фактически были проведены шесть раз", - заявил Арашуков. 

Далее он представил свою версию того, почему и как против него и его отца было организовано уголовное преследование. В частности, он начал с того, что летом 2018 года в Черкесске встретился с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

"Темрезов сообщил мне, что у него есть информация о том, что бывший министр внутренних дел КЧР Казимир Боташев, который летом 2018 года являлся начальником разведывательного управления Росгвардии, имеет намерение занять должность главы КЧР. Я ответил, что встречался с Боташевым в Москве, и Боташев попросил меня, чтобы я не мешал ему в его действиях и не вставал на сторону Темрезова", - цитируется заявление Арашукова, опубликованное в Instagram.

По словам Арашукова, Боташев упрекнул его в том, что он мешает ему стать главой республики. После этого бывшему сенатору Вячеславу Дереву было предложено "финансировать раскручивание уголовного дела" против Арашуковых, полагает он.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев является свидетелем обвинения по делу Арашуковых. Дерев сообщил, что давал показания по делу о двух резонансных убийствах в республике. По данным его адвоката, Арашуковых задержали после этих показаний. Рауф Арашуков считает, что Дерев инициировал его уголовное преследование и дал такие показания по причине личной неприязни.

Скриншот со страницы a_r_r_09 в Instagram https://www.instagram.com/p/B21W-X2HZxg/Также в рассказе Рауфа Арашукова фигурирует полпред президента в Северной Кавказе Александр Матовников. Со ссылкой на сына Вячеслава Дерева Эдуарда Арашуков заявил, что в уголовное дело против него и его отца было вложено 5 миллионов долларов США. 

"Суть операции состояла в том, что [...] передаст эти деньги [...], а тот напишет обращение к президенту России в котором будет изложена информация о наших якобы преступлениях на Северном Кавказе и в КЧР. На тот момент Матовников проработал на должности полпреда всего три месяца и никак не мог лично оценить достоверность и правдивость полученной информации", - утверждает Рауф Арашуков.

По состоянию на 00.10 мск комментариев Казимира Боташева и Александра Матовникова относительно заявлений бывшего сенатора Рауфа Арашукова не поступало. 

"Кавказский узел" подготовил биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Опала Арашуковых". Подробности громких убийств, в которых обвинен Рауф Арашуков, изложены в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии". 

Примечание:

"Юристы назвали формальностью лишение Арашукова статуса сенатора", "Мосгорсуд признал арест счетов Рауля Арашукова законным", "Арест Рауфа и Рауля Арашуковых продлен на три месяца". 

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