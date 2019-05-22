Юристы назвали формальностью лишение Арашукова статуса сенатора

22 мая 2019, 18:09

Основания для лишения Рауфа Арашукова полномочий сенатора не связаны с выдвинутыми против него обвинениями в резонансных убийствах, на расследование дела это решение никак не повлияло, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Сам Арашуков упрекнул сенаторов в обесценивании иммунитета сенатора.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на пленарном заседании сенаторы единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий Рауфа Арашукова. Причиной лишения мандата стала не представленная вовремя декларация о доходах.

Рауф Арашуков обвинен в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. 12 марта суд отстранил Рауфа Арашукова от должности сенатора от Карачаево-Черкесии. Комиссия Совета Федерации 5 апреля заявила о рассмотрении вопроса о лишении Рауфа Арашукова статуса сенатора, поскольку он не отчитался о своих доходах. Адвокат Арашукова Анна Ставицкая сообщила, что ее подзащитный отправил декларацию в установленный законом срок.

Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора по не связанным с уголовным делом основаниям, отметила юрист ПЦ "Мемориал" Марина Агальцова.

"Арашукова лишили статуса за непредставление декларации вовремя. По сути, это несерьёзное нарушение. Его лишили статуса вроде как без связи с уголовным делом. Это означает, что, если даже дело дойдет до суда, и суд признает его невиновным, то все, он уже не сенатор. Наверное, если бы дело касалось другого сенатора, то такой санкции не было бы. Но Совет Федерации, скорее всего, решил "провести чистку", поскольку обвинения очень серьезные", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Марина Агальцова.

По ее словам, у сенаторов есть неприкосновенность. "Согласно статье 19 закона "О статусе членов Совета Федерации и депутатов Госдумы" (Неприкосновенность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы), ни сенатор, ни депутат не может быть привлечен к ответственности без согласия Совета Федерации или Госдумы. Нужно было, чтобы совет дал согласие на вынесение судебного решения. Теперь его лишили статуса и у него нет неприкосновенности. Та же статья говорит, что если расследуемое дело в отношении сенатора касается его полномочий как сенатора, только в этом случае следствие может потребовать снятия статуса. В этом случае обвинения не связаны с его сенаторской деятельностью, поэтому лишить статуса было сложно. Был сделан ход конем – лишение статуса сенатора, то есть лишение неприкосновенности, посредством факта неподачи декларации", - пояснила юрист.

Арашуков был лишен статуса "по абсолютно формальному основанию", уверен и юрист, бывший начальник главного следственного управления СКР России Дмитрий Довгий. "Но к расследованию дела лишение статуса не имеет никакого отношения. Его статус не мешал ведению расследования. Следовательно, лишение статуса никак не скажется на ходе следствия", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Довгий.

По его словам, даже пока статус не был снят, следствие не было ограничено в каких-либо действиях. "Есть закон о неприкосновенности, который говорит, что следствие возможно только в случае согласия Совета Федерации. А до задержания Арашукова Совфед уже давал свое согласие. Поэтому ограничений в расследовании не было. Процесс лишения статуса – только протокольная формальность", - отметил он.

По версии следствия, сенатор причастен к убийствам в 2010 году зампредседателя движения "Адыгэ Хасэ" Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, а также к нападению на депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова в октябре 2018 года. Об этих и других делах подробно сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Арашуков назвал лишение статуса сенатора ожидаемым



Рауф Арашуков отметил, что его бывшие коллеги обесценили неприкосновенность и теперь каждого из них также смогут лишить статуса.

"Я был уверен, что 22 мая члены Совета Федерации проголосуют за досрочное прекращение моих полномочий сенатора! Я уже ранее делал заявление, что мое уголовное преследование было затеяно для того, чтобы лишить меня статуса. Никто не хотел вникать в обвинение, в его абсурдность, но буквально за 5 минут меня лишили неприкосновенности, затем через месяц отстранили от должности по надуманным основаниям, а теперь и прекратили статус, используя формальный предлог", - говорится в заявлении Рауфа Арашукова, опубликованного сегодня "Эхом Москвы".

По словам Арашукова, закон позволяет не лишать сенатора статуса, а вынести ему предупреждение. "Это означает, что, зная мою ситуацию, что я нахожусь в СИЗО, то есть в изоляции, и не могу в любой момент, когда захочу, предоставлять информацию, сенаторы могли принять на первый раз решение о предупреждении, а не сразу лишать полномочий. Кроме того, моя жена в предусмотренный законом срок предоставила часть декларации, а я в установленный срок направил запрос в Совет Федерации с просьбой предоставить мне необходимые документы для заполнения декларации, но до сих пор не получил ответ", - заявил бывший сенатор.

Он также подчеркнул, что считает дело "заказным". "Я не совершал никаких убийств и приложу все силы,чтобы доказать свою невиновность. (...) Вы сами создаете прецеденты, которые потом могут сильно ударить и по вам самим! Вы считаете, что поймали бога за бороду, раз получили статус, а вслед за ним неприкосновенность и полномочия. Но вы сами меня за считанные минуты, без должного разбирательства лишили этой самой неприкосновенности, а затем и полномочий. И это при том, что моя вина не доказана. Но своими такими поспешными действиями вы показали цену этой неприкосновенности", - заявил Арашуков, обращаясь к сенаторам.

Матвиенко призвала власти Карачаево-Черкесии решить вопрос с новым сенатором

Карачаево-Черкесия после досрочного прекращения полномочий представителя региона в Совете Федерации Рауфа Арашукова должна делегировать в верхнюю палату парламента нового сенатора от исполнительной власти, заявила сегодня спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"До этого он [Арашуков] был решением суда отстранен от должности сенатора на период следствия, а сейчас принято решение Советом Федерации о досрочном прекращении его полномочий. Таким образом, теперь субъект федерации должен рассмотреть вопрос о новом сенаторе от исполнительного органа власти в соответствии с действующим законодательством", - цитирует Матвиенко ТАСС.

Напомним, что ранее арестованный Рауф Арашуков пожаловался, что в СИЗО нельзя получить халяльные продукты. Его отец, Рауль Арашуков, находится в камере без ремонта и горячей воды, рассказали представители Общественной наблюдательной комиссии. Рауль Арашуков находится под стражей до 30 июня, он подозревается в причастности к хищению газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.

"Кавказским узлом" подготовлены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Опала Арашуковых".