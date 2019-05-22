Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора

22 мая 2019, 11:27

На пленарном заседании сегодня сенаторы единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий Рауфа Арашукова. Причиной лишения мандата стала не представленная вовремя декларация о доходах.

Как писал "Кавказский узел", комиссия Совета Федерации 5 апреля заявила о рассмотрении вопроса о лишении Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не отчитался о своих доходах. Защита возразила, поскольку декларация была направлена через администрацию СИЗО в установленный законом срок. Вопрос о лишении Арашукова статуса сенатора был вынесен на заседание 22 мая.

Рауф Арашуков обвинен в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Он заключен под стражу до 30 июня. 12 марта суд отстранил Рауфа Арашукова от должности сенатора от Карачаево-Черкесии до приговора суда или до прекращения уголовного преследования. 15 апреля Мосгорсуд признал это решение законным.

Решение о лишении Рауфа Арашукова статуса сенатора было принято Советом Федерации сегодня, сообщают «Ведомости». За вопрос о досрочном прекращении полномочий Арашукова проголосовали все 153 сенатора, информирует сегодня ТАСС.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наделил Арашукова полномочиями члена Совета Федерации 18 сентября 2016 года. Срок его полномочий истекал в сентябре 2021 года, отмечает агентство. Отметим, что ранее вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев заявил, что из-за многочисленных жалоб власти Карачаево-Черкесии давно хотели отозвать мандат Арашукова.

На сайте Совета Федерации на 11.25 мск сегодня нет декларации о доходах за 2018 год Рауфа Арашукова.

По версии следствия, сенатор причастен к убийствам в 2010 году зампредседателя движения "Адыгэ Хасэ" Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, а также к нападению на депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова в октябре 2018 года. Об этих и других делах подробно сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Напомним, что арестованный Рауф Арашуков пожаловался, что в СИЗО нельзя получить халяльные продукты. Его отец, Рауль Арашуков, находится в камере без ремонта и горячей воды, рассказали представители Общественной наблюдательной комиссии. Рауль Арашуков находится под стражей до 30 июня, он подозревается в причастности к хищению газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.

"Кавказским узлом" подготовлены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Опала Арашуковых".