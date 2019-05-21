Представители ОНК озвучили жалобы Арашуковых на условия в СИЗО

21 мая 2019, 20:29

Отстраненный от должности сенатора Рауф Арашуков пожаловался, что в СИЗО нельзя получить халяльные продукты. Его отец, Рауль Арашуков, находится в камере без ремонта и горячей воды, рассказали представители Общественной наблюдательной комиссии.

Как писал "Кавказский узел", завтра, 22 мая, Совет Федерации рассмотрит вопрос лишения Рауфа Арашукова полномочий сенатора из-за не полученной вовремя декларации о доходах. Защита возразила, поскольку декларация направлена через администрацию СИЗО в установленный законом срок.

Отстраненный от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обвинен в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Он заключен под стражу до 30 июня. Под стражей до 30 июня находится и его отец, Рауль Арашуков, который подозревается в причастности к хищению газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.

На встрече с представителем Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы в СИЗО «Лефортово» Рауф Арашуков ни на что не жаловался, но заявил о ряде претензий, «в первую очередь к следствию». «Попросил обязательно прийти в следующий раз. Сказал, что что-то расскажет, видимо, пожалуется на что-то», - цитирует сегодня замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву РИА «Новости».

Его отец, Рауль Арашуков, также всем доволен, несмотря на то что находится в неотремонтированной камере и без горячей воды. «Но он принял позицию … все хвалить, благодарить сотрудников. Может, он думает, что это как-то облегчит его существование. Подчеркивает, что ест тюремную баланду, что он неизбалованный, что сможет существовать в условиях изоляции", - сказала Меркачева.

По версии следствия, сенатор причастен к убийствам в 2010 году зампредседателя движения "Адыгэ Хасэ" Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, а также к нападению на депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова в октябре 2018 года. Об этих и других делах подробно сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Ранее Арашуковы жаловались на отсутствие халяльного питания и телевизора. «Рауф Арашуков беспокоится за своих единоверцев в изоляторе, которые не могут приобрести халяльные продукты», - процитировали 16 мая члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова «Известия». По словам Ионова, администрации СИЗО было рекомендовано разрешить продажу таких продуктов в тюремном ларьке.

Также Рауф Арашуков пожаловался на долгую передачу писем и телеграмм от своих семей. В СИЗО отстраненный от должности сенатор читает детективы из тюремной библиотеки и надеется получить переданную родственниками религиозную литературу. Отец, Рауль Арашуков, недоволен тем, что не может смотреть телевизор, так как СИЗО не закупило современную технику, которая принимает цифровой сигнал, отмечает издание.

Напомним, что по делу о коррупционных связях с Арашуковыми 24 апреля в Москве были арестованы начальник Центра по противодействию экстремизму по Карачаево-Черкесии Тимур Бетуганов, бывший замглавы республиканского управления СКР Казбек Булатов и старший следователь по особо важным делам Андрей Филиппов. Силовики имели прямое отношение к расследованию громких убийств и давлению на черкесских активистов, рассказали глава молодежной "Адыгэ Хасэ" Тимур Жужуев и сестра убитого Аслана Жукова Алла Камбиева.

"Кавказским узлом" подготовлены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Опала Арашуковых".